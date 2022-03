Главную роль в The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me сыграет Джесси Бакли





Разработчики игры The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me поделились информацией о главной героине в их проекте. Как и в прошлых частях серии The Dark Pictures Anthology, студия Supermassive приглашает голливудских звезд. В The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me в главной роли выступит Джесси Бакли, которая сыграет героиню Кейт Уалдер.

Джесси Бакли — известная актриса, которая, в том числе, была номинирована на «Оскар» в этом году (женская роль второго плана в фильме «Незнакомая дочь»). Ее работу можно было видеть в сериале «Война и мир», «Чернобыль», фильме «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и многих других картинах.

Напомним, релиз игры The Dark Pictures Anthology: The Devil In Me должен состояться в этом году. Проект завершит первый сезон игр серии The Dark Pictures Anthology.

