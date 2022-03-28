Главный скандал премии "Оскар-2022": Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку в адрес его жены

Вадим Карасев

Уилл Смит ударил ведущего прошедшей церемонии награждения победителей премии "Оскар" Криса Рока, который неудачно пошутил о его жене Джаде Пинкетт-Смит.

На церемонию актер пришел в сопровождении своей супруги Джады, которая появилась в пышном темно-зеленом платье со шлейфом и с короткой стрижкой. Именно прическа и стала поводом для шутки ведущего. Перед тем как объявить победителя в номинации "Лучший документальный фильм", Крис Рок заявил:

Джада, я люблю тебя. Жду не дождусь, когда выйдет "Солдат Джейн 2".





Шутка вывела из себя Уилла Смита: он поднялся на сцену и ударил ведущего по лицу. В этот момент трансляция приостановилась. Уже сидя в зале, актер громко крикнул, чтобы тот не смел высказываться о его жене.

Не произноси ее имя своим поганым ртом, — заявил он. Гости в зале бурно отреагировали на его слова, а ведущий на это заметил, что это всего лишь шутка.

Позже Уилл Смит извинился за этот инцидент — когда поднялся на сцену за своей наградой, которую получил в номинации "Лучшая мужская роль" за фильм "Король Ричард".





Джада Пинкетт-Смит

Как сообщает Variety, продолжать конфликт Крис Рок не стал и не собирается заявлять на актера в полицию. Однако в искренность конфликта поверили не все — в СМИ заподозрили, что все это было устроено, чтобы поднять рейтинги премии, которые были слишком низкими в последние годы.

Инцидент уже прокомментировали и организаторы:

Академия не одобряет насилия в любой форме, — говорится в официальном твиттере.

Терпение Уилла Смита могло лопнуть не просто так — Крис Рок шутит о Джаде уже не в первый раз. В 2016 году Джада опубликовала видео, в котором заявила о намерении бойкотировать "Оскар" вместе с мужем из-за того, что там слишком мало темнокожих номинантов. После этого Крис Рок на церемонии пошутил, что она не пришла просто потому, что ее не пригласили.





Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Вопрос с волосами для Джады Пинкетт-Смит довольно болезненный. Уже много лет женщина страдает от алопеции — и сначала тяжело переживала это. Но потом супруга Уилла Смита сумела это принять.

Сейчас я могу над этим только смеяться, — признавалась она журналистам.

Ксения Смирнова