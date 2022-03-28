Гороскоп на апрель 2022 года

Вадим Карасев

Если есть какие-то дела, который вы не успели сделать за март, у вас будет шанс исправить положение в апреле — самом ярком месяце это сложного и крайне непредсказуемого года. Астрологи дали полезные советы каждому Знаку. С их помощью вам будет проще добиваться желаемого.

Апрель обещает быть довольно динамичным месяцем, в который нам придется больше работать и меньше отдыхать. Это будет актуально не для всех, но на всякий случай старайтесь следовать десяти правилам для поддержания сильной энергетики и эмоционального здоровья. Пусть все трудности этого месяца испарятся в мгновение ока.

Овен

Овнам предстоит много трудиться и работать, поэтому этим людям астрологи в первую очередь рекомендуют следовать советам о том, как оставаться энергичными и полными сил. Во второй месяц весны Овнам лучше постараться ничего не терять — потерянное сейчас уже никогда не вернется в их жизнь. Это касается не только каких-то физических вещей типа ключей от машины или денег, но и вещей, которые нельзя потрогать — дружбы или любви, авторитета или страхов. Можно также попробовать избавиться от токсичных отношений, перестав общаться с негативным человеком.

Телец

Первое, что стоит сделать Тельцам — избавиться от негативных мыслей. В этом апреле полезно направлять вектор мыслей в сторону веселья. Можно и даже нужно встречаться с друзьями, общаться, играть в настольные игры, ходить в кино, гулять. Не нужно общаться на неприятные темы. Это точно будет лишним. Урегулирование любых разногласий на работе и в семье будет происходить с максимальной эффективностью. Возможно, Тельцам нужно кого-то простить или. Наоборот, попросить прощения за свои ошибки. Апрель создан как раз для этого.

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецам в этот яркий и благоприятный период времени необходимо действовать по наитию. Интуиция вряд ли обманет представителей данного Знака. Также нужно помнить о том, что изменить жизнь можно будет посредством силы мысли. Необходимо думать о благоприятном исходе, о чем-то ярком и добром. Все негативные воспоминания лучше как можно быстрее убрать в дальний ящик. Нужно стремиться к дружелюбию, а также стараться работать в команде, если условия позволяют это делать. Близнецы заразятся вдохновением от окружающих.

Рак

Для Раков месяц будет очень важным и судьбоносным, поэтому нужно в каждый опасный день апреля пользоваться утренней медитацией на удачные события. Опасных дней будет всего семь, но их может с лихвой хватить для того, чтобы нарушить грандиозные планы Раков в любой из сфер. Если рассматривать данный месяц как сложную шахматную партию, то Раки на доске должны быть конём, способным обойти любые препятствия и создать в нужный момент подходящие условия для победы своей семьи, коллектива. Главное не стоять на месте и не ждать у моря погоды.

Лев

Львам в апреле удастся изменить жизнь к лучшему. Можно искать вторую половинку, либо сменить обстановку, отправившись в командировку или в отпуск. Также астрологи отмечают, что многим Львам удастся найти отличную работу. Астрологи советуют ознакомиться с шестью эффективными техниками и рекомендациями, которые помогут пройти собеседование. Всем Львам на планете Земля нужно помнить, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Не нужно торопиться и пытаться изменить что-то прямо здесь и сейчас. Спешка до добра не доведет.

Дева

У представителей данного Знака Зодиака будет много возможностей для реализации своих планов, но в апреле может появиться также много врагов и недоброжелателей, с которыми придется взаимодействовать, хотят того Девы того или нет. Обереги из дерева, которые можно сделать своими руками, помогут существенно снизить вероятность появления непреодолимых проблем. Это очень плодотворный месяц для всех сфер жизни. Единственное, что потребуется девам — это просто следовать принятым ранее планам. Так вероятность неурядиц будет минимальной.

Весы

Весам, которые часто взаимодействуют с людьми, необходимо будет в апреле развить свой дар убеждения. С ним будет гораздо проще влиять на окружающих и заставлять их принимать те решения, которые нужны Весам. Чтобы удача не покинула людей этого Знака, им не стоит манипулировать сознанием окружающих ради своей выгоды. Нужно преследовать общие цели и стараться помогать всем вокруг, а не питаться чужими проблемами. Текущее положение планет хорошо подходит для романтики и новых знакомств, развития бизнеса и покупок.

Скорпион

Скорпионов могут ждать очень важные и неотложные дела. Если они появятся внезапно, лучше пользоваться заговорами на удачу, чтобы какое-то важное событие в жизни принесло меньше разочарований. Все трудности и проблемы этого месяца стоит воспринимать как возможность стать лучше. Скорпионы, пережившие некоторые неурядицы, станут сильнее, мудрее и обзаведутся новыми навыками. В целом апрель может быть довольно непредсказуемым временем, но по итогу он окажется для Скорпионов одним из самых важных периодов 2022 года.

Стрелец

Стрельцам для счастья в первую очередь нужно достичь гармонии. В этом представителям данного Знака помогут семь простых шагов. Все негативное и неприятное в апреле быстро пройдёт и не оставит следа в душе этих людей. То, что будет дарить им радость, обязательно запомнится надолго. Люди обычно делятся на две категории — на миротворцев и зачинщиков беспорядков. Стрельцам нужно выполнять первую роль. Если эти люди начнут сеять вокруг себя хаос и разрушения, их жизнь быстро может превратиться в тотальный и беспрерывный поток неурядиц.

Козерог

Козерогам стоит очень осторожно относиться к информации из интернета. Не нужно в этом месяце верить всему, что пишут и говорят. Также не стоит оспаривать и активно обсуждать услышанное или увиденное, так как в таком случае придется встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Апрель будет временем побед на деловом поприще. Быстрее всего придут к успеху те Козероги, которые предпочитают работать самостоятельно, без учета советов посторонних людей. Также апрель хорош для того, чтобы узнать что-нибудь новое и интересное.

Водолей

Водолеям лучше ознакомиться с восемью способами экстренной защиты биополя. Эти методики и советы помогу от защититься от неприятных людей, от уныния и негативных мыслей. Апрель — время, когда нужно действовать, а не прятать голову в песок. Не исключено, что Водолеи повстречают на своем пути большое количество новых людей. Астрологи советуют помнить о том, что первое впечатление будет самым правильным. Нужно полагаться не только на логику, но и на интуицию. Она точно не подведет представителей данного Знака.

Рыбы

Рыбам нужно заниматься своими привычными делами, но делать это без спешки. Риски и авантюры тоже могут принести массу проблем. Представители данного Знака могут повстречать на своем пути очень важного человека. Вполне возможно, что это будет новая вторая половинка, новый лучший друг, либо наставник. Что касается финансовой сферы, то нужно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если вдруг представится уникальная возможность заработать, лучше ею воспользоваться. Рыбы окажутся в эпицентре событий, что пойдет им на пользу.