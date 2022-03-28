Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 марта по 3 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых известных астрологов современности. Его познания в области истории, астрологии и эзотерике внушают уверенность в каждом его слове. Настало врем узнать, что он думает о предстоящей неделе.

Портал Woman’s day поделился мыслями астролога относительно того, какими будут ближайшие семь дней. Павел Глоба дал полезные советы всем Знакам Зодиака на эту важную неделю. Старайтесь следовать им неотступно, чтобы привлекать больше удачи в любой из сфер жизни.

Овен

Для Овнов неделя начнется очень хорошо. Конечно, будет не без трудностей, однако Овнам всё будет по плечу, особенно если они смогут бороться с усталостью и апатией. В этом им поможет специальная медитация. С пятницы энергия ночных светил резко пойдет на убыль, поэтому до четверга включительно у Овнов будет возможность познакомиться с интересным человеком, влюбить в себя кого-нибудь или влюбиться самим. Также в первой половине недели полезно будет вносить нечто новое в рабочий процесс. Можно искать новое место работы, новые увлечения, браться за новые проекты.

Телец

У Тельцов может появиться ощущение того, что всё в жизни идет наперекосяк, однако, это совсем не так. Наоборот, на этой неделе ночные светила помогут им справиться с черной полосой и понять, в чем была причина неудач. Самые благоприятные дни недели — 29 и 30 марта. Опасными можно считать 28 марта и 3 апреля. Во все остальные дни можно и даже нужно начинать новые дела, принимать важные решения. Эта неделя пока не будет насыщена важными событиями, но в будущем все исправится. Тельцам сейчас нужно быть внимательными к мелочам.

Близнецы

Близнецов во вторник и среду ожидают опасности и трудности во всех сферах жизни. На фоне проблем может резко упасть энергетический фон и появиться проблемы со здоровьем. Чтобы этого не произошло, можно попробовать воспользоваться помощью согревающих напитков. Также в эти дни полезно будет не перегружать себя делами. В любви наступает время для смены приоритетов. Можно попробовать отдохнуть друг от друга, сфокусироваться на время на работе и делах. Всем, кто пока одинок, астролог советует наслаждаться свободой.

Рак

Ракам стоит в первую очередь уделять внимание словам. Они могут сказать что-нибудь обидное второй половинке, не желая при этом как-то обидеть близкого человека. Если любовные, дружеские и родственные отношения на этой неделе могут временами переживать проблемы, то деловые отношения будут процветать и развиваться только в лучшую сторону. Раки могут заслужить продвижение по службе и повышение зарплаты, но для этого придется больше трудиться. Также весьма полезной станет сила самовнушения. Если Ракам захочется стать успешнее, придется поверить в то, что это возможно.

Лев

Работа в период с 28 марта по 3 апреля отойдет на второй план. Львам стоит сосредоточиться на амурных делах. Это прекрасный период для общения, поисков любви, свиданий, совместного времяпрепровождения со второй половинкой. Лучший способ произвести наилучшее впечатление на противоположный пол — не внешность, а интеллект, добра и чувство юмора. Понедельник с энергетической точки зрения будет очень неблагоприятным и сложным днем, но Львы смогут начать новую неделю продуктивно. В этом им помогут советы экстрасенсов.

Дева

У Дев на этой неделе ожидается появление или обострение сложных жизненных ситуаций. Не нужно переживать и уходить в уныние, ведь есть как минимум три эффективных способа поиска решения в такие моменты. Дев сейчас могут потрясти ссоры и недопонимание со второй половинкой, а также рабочие проблемы. Павел Глоба настоятельно советует представителям данного Знака Зодиака перенести дальние деловые поездки с начала на конец недели. Это поможет обойти стороной неурядицы. Девам стоит быть осторожнее, так как их настроение будет постоянно скакать то вверх, то вниз.

Весы

Весам в период с 28 марта по 3 апреля удастся привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Большой удачи от этого отрезка времени ждать не стоит, ровно как и грандиозных любовных побед, но, с другой стороны, Весы смогут увидеть мир с иной стороны. Эти люди станут мудрее, умнее и целеустремленнее. Если вдруг на работе или дома кто-то начнет проявлять недовольство, лучше не поддерживать конфликт, а осторожно выслушать человека и постараться помочь ему. Также астролог рекомендует на этой неделе отложить принятие важных решений на потом.

Скорпион

Павел Глоба отмечает, что на этой неделе Скорпионам стоит почаще прислушиваться к окружающим их людям. Ничего зазорного в этом нет. Принимать поспешные решения, особенно связанные с деньгами, пока не стоит. Скорпионы могут быстрее уставать, так что им стоит пользоваться почаще советами о том, как быстро восстанавливать энергию и силы. В амурных делах Скорпионов ожидают некоторые трудности. Но астролог считает, что эти трудности сделают людей данного Знака сильнее, а их отношения со второй половинкой крепче. Важно лишь не выходить из себя.

Стрелец

Стрельцам лучше как можно скорее избавиться от семи чувств и эмоций, которые разрушают здоровье и удачу. Это поможет им оставаться в отличном расположении духа и привлекать любовь в свою жизнь. Люди данного Знака станут очень популярными у противоположного пола, поэтому одиноких Стрельцов ожидает плодотворная неделя. В сложных рабочих ситуациях можно смело полагаться на интуицию и на свой неординарный ум. Стрельцы любят мыслить творчески. Им нужно сполна воспользоваться своим умением находить самые неординарные решения.

Козерог

На этой неделе звезды и планеты хотят, чтобы Козероги решали проблемы, связанные с имуществом, домом, арендой. В целом неделя будет очень благоприятной для любых финансовых операций, но нужно быть осторожными, чтобы не купить то, что имеет крайне сомнительную пользу. Нужно научиться отпускать прошлое и смотреть вперед. Павел Глоба отмечает также, что поднять настроение и сохранить крепкими любовные отношения Козерогам поможет толика романтики. Ненужно быть чрезмерно серьезными. Это ни к чему хорошему не приведет.

Водолей

У Водолеев начинается идеальное время для смены обстановки, деловых поездок. Если люди данного Знака соберутся в дальнюю дорогу, им все равно нужно будет воспользоваться лучшими оберегами для путешественников. Таким образом они смогут обойти стороной мелкие неурядицы в пути. Также на этой неделе полезно общаться в интернете, посещать деловые встречи, собеседования. Вполне вероятно, что Водолеи также на этой неделе повстречают свою будущую вторую половинку. Лучше не торопить события и наслаждаться каждым моментом.

Рыбы

Рыбам можно смело тратить деньги — как на свою семью, так и на себя любимых. Это прекрасный период для любой финансовой активности. Также Павел Глоба отмечает, что с 28 марта по 3 апреля Рыбам можно садиться на диету, начинать заниматься своим здоровьем. Также можно и нужно тратить деньги и время на семью, родственников, вторую половинку. Близкие люди будут ждать от Рыб много внимания, доброты и заботы. Не исключено, что начатые недавно отношения могут угаснуть. Чтобы этого не случилось, Рыбам стоит защитить свою ауру от негатива. Это поможет им оставаться добродушными и милыми, что бы ни происходило вокруг.