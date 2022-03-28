Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует





В прошлом году появлялись слухи, что игра по сериалу «Мандалорец» (The Mandalorian) находится в разработке. Пока этому нет официальных подтверждений, но авторитетные игровые инсайдеры говорят об этом.

Инсайдер под ником Shpeshal_Nick, который является одним из ведущих подкаста XboxEra, заявил в рамках шоу, что у него есть некоторая информация по игре в рамках сериала «Мандалорец» (The Mandalorian), но пока он не может ее верифицировать или поделиться подробностями:

Клянусь вам всем, я собираюсь больше копаться в стороне «Мандалорца», чтобы найти что-то более конкретное, потому что это правда… прямо сейчас я могу сказать уверенно, что будет мандалорская игра. […] Пока я не хочу говорить другие вещи об этой игре, поскольку в них не уверен.

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