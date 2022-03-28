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Ирина Шейк провела выходные со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши

Ирина Шейк провела выходные со Стеллой Максвелл и Рикардо Тиши

Модель Ирина Шейк провела выходные вместе с друзьями — коллегой Стеллой Максвелл и дизайнером Рикардо Тиши, который считает Ирину своей музой. В соцсетях модель поделилась кадрами со встреч с друзьями.


Стелла Максвелл и Ирина Шейк

Вместе со Стеллой и Рикардо Ирина Шейк посетила хоккейный матч клуба "Нью-Джерси Девилз" и выложила фото с талисманом команды. Креативный директор Burberry Рикардо Тиши и Ирина Шейк давно дружат, а некоторое время назад им даже приписывали романтические отношения, которые подтверждения не получили.


Стелла Максвелл, Ирина Шейк и Рикардо Тиши


Ирина Шейк и Рикардо Тиши

Пока Ирина Шейк проводила время с друзьями, поклонники ждали ее на церемонии награждения победителей кинопремии "Оскар" на фоне слухов о возобновлении отношений с бывшим возлюбленным Брэдли Купером. После расставания в 2019 году их видели вместе только на прогулках с общей дочерью Леей, однако в последнее время появились слухи о том, что модель часто видится с Брэдли Купером и без дочери. Подтверждения эти слухи пока не получили.

На красной дорожке "Оскара" воссоединения пары тоже не произошло: компанию Брэдли Куперу составила его мама Глория.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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