Юлианна Караулова первую брачную ночь провела с другим мужчиной

Певица Юлианна Караулова рассказала, как провела первую брачную ночь. Артистка редко говорит о личной жизни. Даже замуж за избранника, Андрея Черного, звезда вышла тайно. Однако Юлианна впервые поделилась подробностями важного дня в ее жизни. Летом прошлого года Юлианна Караулова стала мамой, о чем с радостью рассказала в соцсетях. Певица родила ребенка от Андрея Черного, но о том, заключили ли они брак или нет, она не говорила ни слова. Публике было лишь известно, что саунд-продюсер делал ей предложение еще в 2016 году. Однако теперь блондинка призналась: в паспорте штамп проставлен. День регистрации Карауловой запомнился интересным случаем. «Мы расписались, а вечером улетели на гастроли. Так случилось, что рядом со мной сидел Дмитрий Губерниев и я провела с ним первую брачную ночь. Мы с ним выпили шампанского, он мне подарил свой CD-альбом, все было прекрасно!» — откровенничала исполнительница в программе «Звезды сошлись» канала НТВ.Юлианна Караулова Так завязалось общение между Дмитрием и Юлианной. Артистка добавила, что у них даже сохранились теплые отношения: «С тех пор мы очень редко видимся, но когда встречаемся, он каждый раз у меня спрашивает: «Все нормально?» К слову, наследник певицы, Александр, вскоре достигнет годовалого возраста. Юлианна всю себя отдает материнству и при этом выглядит отлично. Коллеги певицы даже предполагали, что Караулова прибегала к экстренным диетам, чтобы вернуться в былую форму. Но это оказалось совсем не так. Экс-солистка 5sta Family призналась, что резко похудела не по своему желанию. Это стало последствием перенесенной болезни. «Я заболела ковидом через полгода после того, как родила. Из-за этого перестала кормить и это был окончательный уход в минимальный вес. Неделю болела, не было аппетита вообще. Ела просто, чтобы есть», — поделилась Юлианна в эфире НТВ.