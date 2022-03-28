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Контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче предлагают усилить

Контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче предлагают усилить

14:16  Автор: Варвара Комарова


Законопроект: № 95537-8



Правительство предлагает признать рыболовство видом деятельности, имеющем стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, чтобы усилить контроль за иностранными инвестициями в отрасли. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе 28 марта.

Сейчас в перечень такой деятельности среди прочего входит обращение с радиоактивными отходами, воздействие на гидрометеорологические и геофизические процессы, изучение недр, а также добыча водных биологических ресурсов. В законе, регулирующем иностранные инвестиции в хозяйственные общества стратегического значения, добычу водных биоресурсов предлагают заменить на рыболовство.

Как уточняют авторы в пояснительной записке, ФАС выявляет случаи «установления контроля иностранных инвесторов над российскими рыбодобывающими обществами», в результате чего складывается ситуация финансово- экономической и технической зависимости обществ от зарубежных инвесторов на этапах приемки, обработки, хранения и транспортировки продукции.

Законопроект, таким образом, направлен на усиление контроля иностранного участия в сфере рыболовства — госконтроль, в случае принятия проекта, будет распространяться не только в отношении обществ, добывающих водные ресурсы, но и на ведущих приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку улова.


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Также читайте о том, какие законы вступают в силу в марте.



#рыболовство #промышленность #инвестиции


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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