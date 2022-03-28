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Круглый рассказал, зачем Минздраву данные о дефицитных лекарствах

Круглый рассказал, зачем Минздраву данные о дефицитных лекарствах

20:08  Автор: Мария Федорова



Сбор информации о лекарствах — это начало процесса перевода производства некоторых лекарств в Россию. Так член Комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ Владимир Круглый прокомментировал радио Sputnik информацию о том, что Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускают в стране.

Как сообщила газета «Ведомости», 18 марта Министерство здравоохранения России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены лекарств, которые не выпускаются в России и дружественных ей странах. Письмо с таким запросом было направлено в регионы в начале прошлой недели, пишет издание со ссылкой на документ.

Сенатор отметил, что сейчас «практически все» зарубежные компании сообщили о том, что продолжат поставки лекарств в Россию. Однако нужно быть готовыми к любому развитию событий, считает он. «Глава Минпромторга (Денис) Мантуров недаром сказал, что мы можем перейти на выпуск собственных препаратов, однако это не дело пяти минут. Этот процесс начат, сейчас определяют, где больше всего угроза дефицита лекарств», — объяснил Круглый.

Ранее сенатор предложил стимулировать разработку отечественных лекарств. По его словам, сейчас, по некоторым оценкам, до 15 процентов субстанций для производства лекарств изготавливаются на территории России. Остальные поставляются в основном из Китая и Индии. 


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#здоровье #лекарства

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По материалам: pnp.ru

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