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Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин

Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин
Ведущая Ксения Бородина высказалась об отношениях с мужчинами. После двух неудачных браков Ксения Бородина решила, что стала настоящим экспертом в отношениях. Телеведущая рассказала, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы удержать мужчину. Для ведущей реалити-шоу «Дом-2» кажется неприемлемым, если женщина борется за любовь и расположение своего избранника. «Я, кстати, всегда офигеваю, когда женщины борются за мужика. Я вот так реально не умею, всегда, если что говорила. Какая еще борьба? Мне ни раз говорили: «Ну вот так нельзя, надо быть мудрее». Чего? Какая еще борьба может быть? Никогда! Когда за женщину борются — это я еще пойму, но бороться за мужика — это провал», — считает Ксения.
Ксения Бородина Напомним, Бородина развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым в прошлом году после шести лет брака. Звезда не стала вдаваться в подробности причин размолвки с возлюбленным, указав ли то, что он ей изменял и обманывал. Примечательно, что неверность Омарова не раз становилась причиной проблем в семье Бородиной. Впервые это произошло, когда Бородина была беременна дочерью Теоной. Тогда телеведущая твердо решила развестись с бизнесменом, но ему удалось убедить ее передумать. Спустя некоторое время Ксения заявила, что этот случай был сфабрикован ее хейтерами, чтобы разлучить с мужем. Правда, после развода Бородина поменяла свое мнение, отметив, что тогда просто простила мужа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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