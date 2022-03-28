Лариса Гузеева в честь праздника показала, какой красавицей была в молодости

62-летняя телеведущая и актриса Лариса Гузеева поделилась архивным кадром в честь Дня театра. В это воскресенье, 27 марта, отмечается День театра. Знаменитости считают своим долгом отметить этот день публикациями в микроблогах. Лариса Гузеева широко известна, как звезда фильма «Жестокий романс» и ведущая телешоу «Давай поженимся!». Вместе с тем, артистка имеет непосредственное отношение к этому празднику. Гузеева в разные годы играла в антрепризных спектаклях — «Пять вечеров», «Клара, деньги и любовь», «Мышеловка» и другие. Лариса Гузеева в честь праздника разместила в соцсети архивный снимок - уникальный черно-белый кадр, сделанный в 80-е годы прошлого века. Артистка предстала в кокетливой черной шляпке, закутавшись в белое меховое боа. Возможно, это кадр из спектакля.Лариса Гузеева «Причастных — с Днем театра», – подписала снимок Лариса Гузеева. Поклонники восхитились утонченной красотой юной Ларисы Гузеевой, сделав комплименты своему кумиру. «Вот настоящая леди, теперь таких не производят», «Очень красивая Гузеева. Утонченная красота», «Имела удовольствие смотреть спектакль с вашим участием «Пять вечеров». Благодарю за праздник, подаренный зрителю!» — отозвалась аудитория Ларисы Гузеевой.