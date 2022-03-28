Microsoft начала продавать восстановленные консоли Xbox Series X по сниженным ценам





Дефицит игровых приставок Xbox Series X продолжает сохраняться. Как и любое сложное технологичное устройство, Xbox Series X может выйти из строя у игроков в процессе эксплуатации. Microsoft начала возвращать такие игровые приставки в продажу, после качественного ремонта.

В официальном Microsoft Store (в России через него нельзя приобретать консоли, но во многих странах можно) появились восстановленные консоли Xbox Series X. Такие приставки продаются с пометкой, что они «Certified Refurbished» (сертифицированные восстановленные). Стоимость восстановленных приставок примерно на 6% ниже, чем стоимость новых. Так, в США за восстановленную Xbox Series X просят $469,99, а в Британии 419,99 фунтов. На восстановленные консоли действует гарантия 12 месяцев, можно приобрести дополнительную гарантию.

Отметим, что Microsoft далеко не единственная компания, которая продает восстановленные устройства, подобным образом Apple давно предлагает свои устройства.