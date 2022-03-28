Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а с няней

23-летний сын актрисы Марии Шукшиной, Макар Касаткин развелся в прошлом году с женой Илоной Александровой, а сына от Фреи Зильбер оставил на попечение няни. Макар Касаткин сыграл свадьбу с Илоной Александровой осенью 2019 года. Простая девушка с легкостью вошла в именитую семью. Мама Макара — Мария Шукшина — приняла новоиспеченную невестку. Илона, к тому же, стала проявлять материнскую заботу о пасынке Марке.Макар Касаткин и Илона Алексндрова (архив«Instagram» запрещённая организация на территории РФ) У Касаткина есть сын от Фрейи Зильберт. Экс-возлюбленная внука Лидии Федосеевой-Шукшиной оставила своего ребенка на попечении его именитой родни. Мария Шукшина занялась воспитанием малыша. А тут оказалось, что Макар Касаткин с Илоной уже развелся. Да и к тому же, разошлись они почти год назад.Макар Касаткин с сыном Марком (архив «Instagram» запрещённая организация на территории РФ) В интервью бывшая невестка Шукшиной посетовала на то, что маленький Маркуша не нужен ни своей маме Фрейе, ни отцу. Илона намекнула, что Макар не навещает ребенка. Внук Марии Шукшиной, по словам бывшей жены Макара, живет с няней. «С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — цитирует «СтарХит» слова Илоны Александровой.Илона Александрова с пасынком Марком (архив «Instagram» запрещённая организация на территории РФ Кстати, бывшая невестка Марии Шукшной признается, что не была счастлива в браке с Макаром Касаткиным: «В тех отношениях я не была счастлива. Совсем себя забросила. Теперь все по-другому: сейчас я счастлива, а там только измучилась за четыре года».