Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и приобрела железного коня

Звезда «Универа», 35-летняя актриса Настасья Самбурская поделилсь фото, на котором позирует на мощном мотоцикле. Исполнительница главной роли в сериале «Универ» Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и купила ярко-красный мотоцикл. Дерзкая артистка отличается своим бунтарским характером. Настасья занимается боксом, любит короткие стрижки. Мужественность у Самбурской в крови. Актриса признавалась, что всегда мечтала разъезжать по городу на собственном байке. Настасья исполнила давнюю мечту и купила мощный мотоцикл. Под цвет новому байку актриса приобрела красный шлем, защитный панцирь для грудной клетки и спины, перчатки, специальные мотобрюки. Актриса опубликовала в личном микроблоге фотографию новенького байка. Самбурская в кожаной куртке оверсайзного кроя и темных джинсах с ботфортами позировала на блестящем мотоцикле. Ярким пятном на снимке, помимо самого средства передвижения, стал свитер Настасьи.Настасья Самбурская Самбурская не раз признавалась, что любит скорость и рев мотора, которые избавляют ее от тревог, плохих мыслей и хандры. Еще осенью прошлого года Настасья окончила курсы вождения мотоцикла, сдала на права категории А и пообещала весной стартовать на новом байке. И теперь ее мечта сбылась — Настасья выехала на улицы Москвы. Напомним, 1 марта актрисе исполнилось 35 лет. Однако, несмотря на знаковую дату, звезда «Универа» не стала отмечать день рождения. «В этом году впервые за много лет не отмечаю, — написала артистка в Instagram. — Комменты оставлю открытыми, можете поздравлять, можете проклинать, если вам от этого станет полегче, я все понимаю, время тяжелое».