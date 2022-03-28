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Ольга Бузова находится в депрессии

Ольга Бузова находится в депрессии
Ведущая и артистка Ольга Бузова напугала фанатов странным сообщением. В жизни 36-летней артистка разыгралась очередная драма. Только недавно артистка выглядела довольной и счастливой и делилась с подписчиками кадрами из поездки в Санкт-Петербург, где она встретилась с мамой и бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, которого до сих пор считает идеальным бойфрендом. Но вернувшись в Москву, телеведущая впала в нешуточную депрессию. Пока певица скрывает, что именно с ней произошло, но, судя по ее поведению, она сильно расстроена. Не случайно артистка закатила настоящую истерику перед камерой. Поздно вечером Ольга опубликовала в соцсети шокирующие видео, на которых она рыдает навзрыд, уткнувшись в подушку под трек Егора Крида и МакSим «Отпускаю». Бузова рассказала, что встретилась с подругами, которые пытались поднять ей настроение совместным просмотром шоу «Звезды в Африке», где она выступает в роли ведущей, но это не помогло. Оказавшись в одиночестве, звезда «Дома-2» вновь принялась горевать.
Ольга Бузова - фото из нашего архива - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» «Я учу вас собираться, а сама не могу… Сильные женщины тоже плачут. А еще от того, что они вообще не сильные. Им пришлось ими стать… Многое произошло за неделю. Многим делюсь, но есть то, о чем не могу говорить. Никакому горю не поможешь, если ты будешь заниматься самоуничтожением. И надо, конечно, выходить из этого состояния, в котором я сейчас нахожусь. Буду выходить», — поделилась телеведущая своими переживаниями. Фолловеры Ольги вспомнили, что последний раз она закатывала такие истерики, когда рассталась с Давидом Манукяном в прошлом году. Тогда певица тоже выкладывала в соцсети странные видео, на которых то плакала, то проклинала экс-бойфренда. Не исключено, что и в этот раз речь идет о какой-то любовной неудаче, правда, артистка последнее время не афишировала свои отношения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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