Петербургские депутаты частично поддержали увеличение социального налогового вычета

23:00 Автор: Александра Медведева

Парламентарии Законодательного собрания Санкт-Петербурга не готовы в полном объёме поддержать проект федерального закона об увеличении социального налогового вычета до 288 тысяч рублей, который направлен в регионы на согласование. Документ № 74074-8 «О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса РФ в части увеличения размера социального налогового вычета» был 28 марта рассмотрен на заседании бюджетно-финансового комитета (БФК) горпарламента.

Законопроект, инициированный группой депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду», предлагает увеличить предельный размер вычетов, предоставляемых за обучение, лечение, добровольное негосударственное пенсионное страхование и некоторые другие фактически понесённые расходы с сегодняшних 120 000 до 288 608 рублей.

Петербургские депутаты согласились, что это соответствует накопленной инфляции, но в то же время не исключили, что после принятия закона нагрузка по его исполнению ляжет в том числе на региональные бюджеты. Глава БФК Михаил Барышников считает, что в нынешних экономических условиях это будет большой объем выпадающих доходов, поэтому увеличение можно поддержать, но частично.

«Финансовые вопросы в сегодняшних условиях требуют взвешенных подходов. С другой стороны, последний раз индексация социального налогового вычета по НДФЛ была сделана в 2008 году. С тех пор многие медицинские и образовательные услуги значительно подорожали, было бы правильно не отказываться от такой инициативы совсем», — отметил депутат.

Михаил Барышников считает возможным рассмотреть увеличение предельной суммы для вычетов до 150 тысяч рублей.

Как оформить налоговый вычет

Депутаты — члены БФК решили запросить расчёты комитета финансов города и УФНС по Петербургу для понимания сумм выпадающих доходов из бюджета при увеличении социального налогового вычета до 150 000 рублей. По итогам проверки будет принято окончательное решение, которое в качестве отзыва на законопроект должно быть представлено в Госдуму до 12 апреля.

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