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Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит

Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит


Все игры с Xbox One работают на Xbox Series X | S, но есть буквально пара исключений — это проекты, которые требуют поддержки Kinect. Microsoft еще до релиза Xbox Series X и Xbox Series S заявила, что игровые приставки нового поколения не будут поддерживать Kinect ни в каком виде, но у некоторых игроков еще сохранялись надежды.

В очередной раз Джейсон Рональд, руководитель программного отдела Xbox, ответил в Twitter одному из игроков, что ждать поддержку Kinect на Xbox Series X | S точно не стоит. Игрок написал, что он использует Kinect на Xbox One и хотел бы «совместимости когда-нибудь» Kinect на Xbox Series X. На это Джейсон Рональд ответил:

К сожалению, нет [про добавление совместимости когда-нибудь]. Kinect и игры только для Kinect несовместимы с Xbox Series X | S. Однако вы по-прежнему можете использовать Amazon Alexa и Google Home для голосовых команд.

Напомним, что на старте продаж Xbox One устройство Kinect шло в комплекте с каждой приставкой, но менее чем через год Microsoft отказалась от этой идеи, позволив приобретать Xbox One без Kinect.

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По материалам: newxboxone

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