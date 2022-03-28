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Полина Гагарина поделилась фото в пикантном платье в свой юбилей

Полина Гагарина поделилась фото в пикантном платье в свой юбилей
Певица Полина Гагарина сообщила в Telegram - канале, что сегодня ей исполняется 35 лет и получила массу поздравлений от поклонников. Победительница «Фабрики звёзд-2» на Первом канале встречает свой юбилей в полной гармонии с собой. Правда, в личной жизни артистка не так успешна, как в своей карьере. Полина уже успела дважды развестись, в каждом из браков певица родила ребенка. Сейчас Гагариной самой приходится заниматься воспитанием сына и дочери. Полина сама напомнила своим поклонникам, что ей исполнилось 35 лет. Певица поделилась фото в пикантном образе, представ в белоснежном платье-комбинации на лямках с глубоким декольте. Артистка запечатлелась без белья, что сразу заметно на фото.
Полина Гагарина «Мне сегодня 35! И я благодарна каждому, кто был и есть в моей жизни☀️», — написала Полина. «С днем рождения, дорогая Полиночка!», – поздравила в комментариях к снимку певица Зара. Поклонники также принялись поздравлять артистку с юбилеем, не скупясь на теплые слова в ее адрес. «Наша! Любим», «Самая наша любимая! Самая лучшая! Мы вас безумно любим! Будьте счастливы», «Любовь и Полина Сергеевна спасут этот мир», «С днём рождения, Полина! Всех самых неземных благ тебе», — пишут блогеры. Полина Гагарина призналась, что еще с детства мечтала петь. Ранее певица выкладывала фото, на котором ей всего 6 лет, и призналась, что уже тогда грезила о карьере в шоу-бизнесе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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