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Путин поручил принять меры по переводу платежей за газ на рубли

Путин поручил принять меры по переводу платежей за газ на рубли

10:26  Автор: Варвара Комарова



Президент России Владимир Путин поручил Правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и публичным акционерным обществом «Газпром» реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», — говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, прошедшего 23 марта.

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По материалам: pnp.ru

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