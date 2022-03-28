Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности

Ведущая Регина Тодоренко рассказала о второй беременности. На последних сроках беременности телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать растущий живот. Теперь ведущая делится в блоге переживаниями. Сейчас 31-летняя жена Влада Топалова ждет второго ребенка. Пара долго скрывала беременность и только недавно решила раскрыть правду. Впрочем, многие поклонники Регины Тодоренко давно догадывалась о ее «положении». Сейчас ведущая делился с подписчиками своими переживаниями о протекающей беременности. «С 27-го на 28-е марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли прекрасные чувства: радость, нежность, трепет, бесконечная любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу поделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашей крохе…» — поделилась чувствами с поклонниками Регина Тодоренко.Беременная Регина Тодоренко Телеведущая переживает за родителей, которые остались в Одессе, хотя и пытается сохранять оптимизм и веру в лучшее. В это нелегкое для бывшей ведущей передачи «Орла и решки» время, ее горячо поддерживает муж Влад Топалов. «Больше всего на свете люблю жену и сына. Особенно сейчас, когда она так уязвима и ранима, ей больше всего нужна моя поддержка. Без выяснений, разборов, даже без поисков истины. Мой долг как мужа — любить жену всегда: и в горе, и в радости. Мой долг как мужчины — защищать и любить свою страну и родину, как воспитывал меня мой отец, а его — его отец», — рассказал 36-летний певец в личном блоге. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов живут в браке уже четыре года. За это время у них родился сын Михаил, которого супруги называют Майкл, и теперь пара ждет еще одного малыша. Пока пол ребенка не разглашается.