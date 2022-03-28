Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности

Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Ведущая Регина Тодоренко рассказала о второй беременности. На последних сроках беременности телеведущая Регина Тодоренко перестала скрывать растущий живот. Теперь ведущая делится в блоге переживаниями. Сейчас 31-летняя жена Влада Топалова ждет второго ребенка. Пара долго скрывала беременность и только недавно решила раскрыть правду. Впрочем, многие поклонники Регины Тодоренко давно догадывалась о ее «положении». Сейчас ведущая делился с подписчиками своими переживаниями о протекающей беременности. «С 27-го на 28-е марта я узнала, что беременна нашим первенцем. Меня переполняли прекрасные чувства: радость, нежность, трепет, бесконечная любовь. Со вторым малышом, к сожалению, меня переполняет тревога, боль, страх… Что я могу поделать? Как справиться? Я знаю, что эти гормоны передаются нашей крохе…» — поделилась чувствами с поклонниками Регина Тодоренко.
Беременная Регина Тодоренко Телеведущая переживает за родителей, которые остались в Одессе, хотя и пытается сохранять оптимизм и веру в лучшее. В это нелегкое для бывшей ведущей передачи «Орла и решки» время, ее горячо поддерживает муж Влад Топалов. «Больше всего на свете люблю жену и сына. Особенно сейчас, когда она так уязвима и ранима, ей больше всего нужна моя поддержка. Без выяснений, разборов, даже без поисков истины. Мой долг как мужа — любить жену всегда: и в горе, и в радости. Мой долг как мужчины — защищать и любить свою страну и родину, как воспитывал меня мой отец, а его — его отец», — рассказал 36-летний певец в личном блоге. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов живут в браке уже четыре года. За это время у них родился сын Михаил, которого супруги называют Майкл, и теперь пара ждет еще одного малыша. Пока пол ребенка не разглашается.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Гороскоп на апрель 2022 года
Гороскоп на апрель 2022 года
Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит
Поддержку Kinect на консолях Xbox Series X | S ждать точно не стоит
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин
Ксения Бородина посмеялась над теми, кто борется за мужчин
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов
Дорожная романтика: смешные фото из плацкартных вагонов
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Владимир Кузьмин из-за проблем со здоровьем отменил концерты
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Слух: Resident Evil Village вскоре может пополнить Game Pass
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз Ghostwire: Tokyo
Elden Ring продолжает лидировать в ТОП-10 Steam, несмотря на релиз

Топ на сегодня

Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Виктория Боня устроила дочери на 10-летие пижамную вечеринку в Монако
Все тактические знаки российской армии вторжения
Все тактические знаки российской армии вторжения
Давид Манукян закрутил новый роман
Давид Манукян закрутил новый роман
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Татьяна Буланова рассказала, что с ней произошло после уколов ботокса
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для каждого из нас
Переход Меркурия в Знак Овна 27 марта 2022 года: чем он обернется для

Еще по теме

Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности
Тодоренко с огромным животом рассказала о второй беременности
Регина Тодоренко получила звание Телеведущая Года
Регина Тодоренко отправилась на отдых в Россию (ФОТО)