Руководители Xbox заинтересовались xScreen для Xbox Series S





Несколько месяцев назад состоялся релиз устройства xScreen. Это портативный экран для Xbox Series S, который получил положительные отзывы от обзорщиков. Устройство позволяет превратить Xbox Series S в переносную игровую консоль, на которой можно с помощью xScreen играть в любом месте, где есть розетка.

Один из руководителей Xbox Майор Нельсон в Twitter написал, что он «только что получил xScreen» для Xbox Series S. Своими впечатлениями об устройстве он пообещал поделиться в следующем официальном подкасте Xbox.

Just got my hands on xScreen from @UPspecGaming- I’ll share more on the next Official Xbox Podcast pic.twitter.com/KUDabVOOm7 — Larry Hryb 🇺🇦 (@majornelson) March 26, 2022



Отметим, что устройство xScreen создавалось отдельной от Microsoft командой UPspecGaming. Оно даже не входит в программу лицензионных аксессуаров для Xbox — «Designed for Xbox».

Watch this video on YouTube