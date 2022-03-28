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Руководители Xbox заинтересовались xScreen для Xbox Series S

Руководители Xbox заинтересовались xScreen для Xbox Series S


Несколько месяцев назад состоялся релиз устройства xScreen. Это портативный экран для Xbox Series S, который получил положительные отзывы от обзорщиков. Устройство позволяет превратить Xbox Series S в переносную игровую консоль, на которой можно с помощью xScreen играть в любом месте, где есть розетка.

Один из руководителей Xbox Майор Нельсон в Twitter написал, что он «только что получил xScreen» для Xbox Series S. Своими впечатлениями об устройстве он пообещал поделиться в следующем официальном подкасте Xbox.


Отметим, что устройство xScreen создавалось отдельной от Microsoft командой UPspecGaming. Оно даже не входит в программу лицензионных аксессуаров для Xbox — «Designed for Xbox».


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По материалам: newxboxone

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