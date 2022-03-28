Сергей Жигунов сбросил десятки килограммов

Жена актера Сергея Жигунова, Виктория призналась, что не может печь пироги. С начала семейной жизни с Викторией Ворожбит Сергей Жигунов похудел на 20 килограммов. Виктория уверяет, что во многом это ее заслуга. Женщина поделилась секретом похудения супруга. «Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили. Надо сказать, получилось у нас отлично — минус 20 килограммов. Невероятно горжусь нами обоими, потому что для этого нужна была железная воля и, конечно, много любви», — отметила Виктория.Сергей Жигунов с женой Несмотря на то, что супруга Жигунова считает себя отменным кулинаром, с вкусностями и выпечкой в доме актера пришлось на время завязать. Но лишь для того, чтобы Сергей сумел легко прийти в желаемую форму. Виктория для этого решила поддерживать моральный дух возлюбленного, отказавшись от пирожков и сама. Впрочем, как только вес актера стабилизировался, Ворожбит изредка стала баловать семью сдобной выпечкой. «С пирожками на это время, как и другими вкусностями, пришлось решительно завязать. Сейчас, когда цифра на весах устойчиво достигла желаемой отметки, я могу (очень редко) делать так, чтобы в доме пахло пирогами. Вот, например, сегодня самый тот день», — добавила она. Напомним, Жигунов и Ворожбит поженились в прошлом году. Тайное торжество прошло в узком кругу родственников и друзей. Влюбленные решили не делать из свадьбы пышный праздник. На невесте было скромное платье нежно-голубого цвета и свадебный букет из тюльпанов.