Слух: Microsoft может возродить франшизу Age of Mythology





В 2021 году Microsoft вернула франшизу Age of Empires, выпустив Age of Empires IV. Игра получила отличные отзывы от критиков и игроков, и ее планируют активно развивать в ближайшие годы. Ходят слухи, что еще одна стратегия Microsoft вскоре может возродиться — это Age of Mythology.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста на канале Rand al Thor 19 заявил: «Недавно я узнал, что франшиза Age of Mythology не мертва». При этом, он после добавил, что: «похоже, франшиза каким-то образом возродится в будущем». Джез отметил, что точной информации у него нет, поэтому относиться к информации стоит как к слуху.

Напомним, что Age of Mythology вышла в 2002 году на PC. В октябре этого года игре исполняется 20 лет.