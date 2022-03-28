Спинозавры охотились под водой

Вадим Карасев

Анализируя плотность костей нескольких спинозавров и сравнивая их с такими животными, как пингвины, бегемоты и аллигаторы, палеонтолог Маттео Фабри (Matteo Fabbri) из Музея естественной истории имени Филда и его коллеги пришли к выводу, что кости спинозавра и его близкого родственника барионикса обладали достаточной плотностью, что позволяло этим динозаврам погружаться под воду для охоты.

«Существует лишь несколько частичных скелетов спинозавров, полных скелетов этого вида у нас нет, — рассказывает Фабри. — Другие исследования были сосредоточены на интерпретации анатомии, но очевидно, что, если существуют противоположные интерпретации одних и тех же костей, это уже четкий сигнал, что, возможно, анатомическое строение не лучшее основание для нас, чтобы делать выводы об экологии вымерших животных».

В большинстве групп наземных позвоночных есть виды, которые вернулись к водному образу жизни. Среди млекопитающих это киты и тюлени, а также полуводные животные, такие как выдры, тапиры или бегемоты. Среди птиц — пингвины, среди рептилий — аллигаторы, крокодилы, морские игуаны и морские змеи. Долгое время динозавры, если не принимать в расчет птиц, оставались единственной крупной группой, среди которой не было представителей, ведущих водный образ жизни. Ситуация изменилась в 2014 году, когда исследовательская группа под руководством доктора Низара Ибрагима из Портсмутского университета описала новый скелет Spinosaurus aegyptiacus, жившего около 95 миллионов лет назад (меловой период) на территории современной Северной Африки. У экземпляра были втянутые ноздри, короткие задние лапы, веслообразные ступни и плавниковый хвост – признаки, которые явно указывали на водный образ жизни.

Низар Ибрагим и его коллеги предполагали, что спинозавр мог плавать и активно преследовать добычу в воде, но другие исследователи считали, что он вряд ли хорошо плавал и вместо этого бродил по мелководью, как гигантская цапля, время от времени опуская в воду челюсти, чтобы схватить добычу.

Низар Ибрагим вместе с авторами новой работы решил найти другой способ сделать выводы об образе жизни и экологии давно вымерших существ, таких как спинозавры. Ученые собрали очень большой набор данных о поперечном сечении бедренных и реберных костей 250 видов вымерших и современных животных, как наземных, так и водных обитателей, куда вошли виды весом от нескольких граммов до нескольких тонн (от мышей и колибри до слонов и китов). Они также собрали данные о вымерших морских рептилиях, таких как мозазавры и плезиозавры. Затем исследователи сравнили поперечные срезы костей этих животных с поперечными срезами костей спинозавра и его родственников барионикса и зухомима. «Масштаб нашего исследования продолжал расширяться, потому что мы продолжали думать о том, чтобы включить в него всё больше и больше групп позвоночных», — рассказывает Низар Ибрагим.

Ученые обнаружили четкую связь между плотностью костей и поведением при поиске пищи в воде: у животных, которые погружаются под воду в поисках пищи, кости почти полностью сплошные, тогда как у наземных обитателей кости в поперечном сечении похожи на пончик с полым центром. Когда авторы оценили с этой точки зрения кости спинозаврид, они обнаружили, что спинозавр и барионикс имели кости плотного типа, связанного с полным погружением. Между тем, у близкородственного африканского зухомима кости были более полыми. Он действительно жил у воды и охотился на рыбу, о чем свидетельствует его крокодилоподобная морда и конические зубы, но, судя по плотности его костей, на самом деле он редко погружался в воду. «Это было немного неожиданно, потому что бариониксы и зухомимы очень похожи», — говорит Низар Ибрагим.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.