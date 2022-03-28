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Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях

16:30  Автор: Наталия Васильева


Источник: РИА Новости



Страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) назвали неприемлемыми требования России об оплате за газ в рублях. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает РИА «Новости».

По словам Хабека, все министры стран «семерки» сошлись во мнении, что переход РФ на оплату за российский газ в рублях является односторонним нарушением контрактов.

«Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (Президента России. — Прим. ред.)», — сказал глава минэкономики ФРГ.

Он назвал такие требования попыткой „расколоть“ западные страны и добавил, что у них есть «сплоченность и решимость» не допустить раскола.


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По мнению заместителя председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Ивана Абрамова, подобная позиция G7 «однозначно приведет к прекращению поставок газа». По его словам, у стран Запада достаточно возможностей для приобретения рублей, «на любой бирже можно это сделать моментально».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству, Центробанку и Газпрому до 31 марта реализовать меры по переводу расчетов за газ с недружественными странами на рубли.



#ЕС #международные отношения #энергетика #газ

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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