Суд отменил условное наказание Кирилла Серебренникова по делу о мошенничестве и снял с него судимость

Вадим Карасев

Хамовнический суд Москвы отменил условный срок режиссера Кирилла Серебренникова по делу "Седьмой студии" и снял с него судимость, об этом сообщается на сайте суда. Таким образом суд удовлетворил поданное в январе ходатайство об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока.

Отменить условное осуждение и снять судимость, назначенное по приговору Мещанского районного суда города Москвы от 26 июня 2020 года в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича,

— говорится в постановлении.

По данным телеграм-канала "Московские суды общей юрисдикции", было принято во внимание, что половина установленного испытательного срока истекла, а ущерб, причиненный преступлением, возмещен в полном объеме. Отмечается также, что осужденный "не допускал нарушений в период отбывания наказания и положительно характеризуется".





Кирилл Серебренников

Режиссера Кирилла Серебренникова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Он был приговорен к трем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей в 2020 году по делу о хищении 129 млн рублей в рамках деятельности "Седьмой студии". Кроме того, Серебренников и другие фигуранты дела должны были возместить государству сумму хищения.

В ноябре этого года стало известно, что убытки были возмещены, а Серебренников также погасил назначенный ему штраф. После этого с имущества режиссера был снят арест. В начале этого года режиссеру даже разрешили выехать за границу — в Гамбурге он провел репетиции спектакля "Черный монах".

Фигурантами дела также были Юрий Итин и Алексей Малобродский — они тоже были приговорены к условным срокам (три и два года соответственно) — и Софья Апфельбаум, которая была оштрафована.

Надя Бесчетникова