Суд в Москве разрешил использовать соцсети Meta* для законной деятельности

12:12 Автор: Варвара Комарова

Под видом коммерческой деятельности Meta* распространяет материалы, содержащие призывы к насилию в отношении россиян и несет в себе угрозу конституционному строю страны. При этом признание деятельности компании экстремистской не ограничивает использование Facebook и Instagram для незапрещенной деятельности, следует из опубликованного решения суда.

21 марта суд признал деятельность корпорации Meta, владеющей Fаcebook и Instagram, экстремистской — социальные сети попали под запрет на территории России.

Согласно решению суда, опубликованному 28 марта, транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории РФ материалы, содержащие призывы насилию экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает их права и несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации. Деятельность компании признана экстремисткой и подлежащей прекращению в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке такого контента.

В то же время подчеркивается, что «данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности».

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Ранее глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что инвесторам, которые приобрели акции Meta, не грозит уголовное наказание, и их не будут признавать экстремистами. При этом сенатор отметил, что от акций компании, если бы они у него были, все же предпочел бы избавиться.

* Деятельность организации запрещена на территории России.

#соцсети

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