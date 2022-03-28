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Тина Канделаки бросила олигарха, утверждает Анастасия Волочкова

Тина Канделаки бросила олигарха, утверждает Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем романе с богачом. После того как Сулейман Керимов расстался с Волочковой, его стали замечать в компании Канделаки. В 2006 году телеведущая и политик попали в страшную аварию. По словам Анастасии, Тина тогда бросила спутника и думала лишь о собственном спасении. Анастасия Волочкова со скандалом бросила Сулеймана Керимова. Политик и бизнесмен настолько обиделся на балерину, что стал вставлять ей палки в колеса — пытался лишить работы в Большом театре, организовывал нападения на партнеров артистки (как говорит сама прима, бывший не хотел, чтобы с ней кто-то выступал). Волочкова злилась на экс-возлюбленного, но, узнав, что он попал в беду, тут же простила и пошла на мировую.
Анастасия Волочкова - фото из нашего архива - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» «Когда Сулейман разбился в машине под Ниццей с Тиной Канделаки, она, кстати, убежала на его же самолете... Свинтила, оставив его гореть. Он мне сам рассказывал. Это жесть! Керимова нашел отряд МЧС. Он 30 дней пролежал в коме, ему делали пересадку кожи. Когда я узнала о трагедии, написала от руки письмо на 30 страницах и передала помощнице Сулеймана. Это письмо до него дошло. Оправившись, Керимов позвонил мне, мы встретились в ресторане. Он сказал: «Когда горел, думал о тебе. Хорошо, что тебя там не было, а если бы ты была, то этой аварии и не произошло бы», — вспомнила Волочкова. А ведь, как призналась Анастасия, с политиком она была по-настоящему счастлива. Ни с одним другим мужчиной балерина не испытывала подобного. «Меня больше всего любил Сулейман Керимов. И я его. Это была самая сильная любовь в моей жизни, я до сих пор сохранила ее!» — сообщила артистка в YouTube-шоу «Не принято обсуждать». Как оказалось, прима и вовсе жалеет, что когда-то разорвала отношения с бизнесменом. «Тогда расставание было неизбежно, сейчас время ушло… Для меня он идеал мужчины! Даже когда он начал действия против меня, оправдывала его. Не могла поверить, что он на такие вещи способен, ведь я люблю самых лучших...» — заключила 46-летняя балерина.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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