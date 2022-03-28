В Microsoft Store обнаружили загадочное приложение для Xbox





Известный Twitter-аккаунт ALumia_Italia отслеживает изменения в Microsoft Store, зачастую обнаруживая раньше других информацию об играх или приложениях, которые скоро появятся на Xbox. На днях он обнаружил новое приложение для Xbox, функциональность которого остается неизвестной.

Само приложение, которое обнаружил в Microsoft Store аккаунт ALumia_Italia называется «Unnamed Project» («Безымянный проект»). Что оно собой представляет — неизвестно, можно видеть только изображение, которое сопровождает это приложение — оно ниже в твите пользователя.





Некоторые игроки в комментариях предполагают, что Unnamed Project может быть как-то связано с GameDVR. Напомним, Microsoft обещала в этом году заметно улучшить работу данной функции.