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В PUBG: Battlegrounds на Xbox обещают добавить настройки графики

В PUBG: Battlegrounds на Xbox обещают добавить настройки графики


Разработчики PUBG: Battlegrounds, после перевода проекта на условно-бесплатную модель распространения, продолжают активно развивать игру. У себя на сайте они поделились подробностями по планам развития популярной Королевской Битвы в 2022 году. Отдельно в Twitter создатели PUBG: Battlegrounds рассказали, что работают над настройками графики для консолей.

Согласно сообщениям разработчиков PUBG: Battlegrounds, они сейчас ведут работу над добавлением в версии игры для Xbox и Playstation настроек графики. При этом, не уточняется, какие именно параметры смогут менять игроки на приставках. Разработчики говорят, что сейчас ведут работы в этом направлении с целью выпустить обновление в середине 2022 года, если все пройдет удачно и не возникнет проблем.

Стоит сказать, что в своем сообщении разработчики PUBG: Battlegrounds указывают следующее:

Это было невозможно сделать на одной консольной платформе ранее, но недавние прорывы на стороне платформы дали нам возможность реализовать эту функцию как на Xbox, так и на Playstation.

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По материалам: newxboxone

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