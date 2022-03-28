В PUBG: Battlegrounds на Xbox обещают добавить настройки графики





Разработчики PUBG: Battlegrounds, после перевода проекта на условно-бесплатную модель распространения, продолжают активно развивать игру. У себя на сайте они поделились подробностями по планам развития популярной Королевской Битвы в 2022 году. Отдельно в Twitter создатели PUBG: Battlegrounds рассказали, что работают над настройками графики для консолей.

Согласно сообщениям разработчиков PUBG: Battlegrounds, они сейчас ведут работу над добавлением в версии игры для Xbox и Playstation настроек графики. При этом, не уточняется, какие именно параметры смогут менять игроки на приставках. Разработчики говорят, что сейчас ведут работы в этом направлении с целью выпустить обновление в середине 2022 года, если все пройдет удачно и не возникнет проблем.

Стоит сказать, что в своем сообщении разработчики PUBG: Battlegrounds указывают следующее: