Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи

Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи
Бывший муж Веры Брежневой рассказал о ней. В середине нулевых артистка вышла замуж за олигарха Михаила Кипермана, которому впоследствии родила дочь Сару. Прожив в браке шесть лет, супруги развелись. Поговаривают, что разрыв пары произошел из-за увлечения блондинки своим продюсером Константином Меладзе. По словам продюсера Кирилла Чибисова, работавшего с Брежневой много лет назад, между ней и Киперманом часто возникали недопонимания. Бизнесмен хотел, чтобы артистка сидела дома и занималась бытом, в то время как она мечтала стать звездой и покорить большую сцену. «Я вам так скажу: это просто и понятно. Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена — это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях случались постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. Это была его позиция как мужчины, поэтому у Веры с ним был договор», — поделился Чибисов с журналистами.
                                              Вера Брежнева Поговаривают, что будучи в браке за олигархом, Брежнева тайно встречалась с Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году. Супруги предпочитают не комментировать подобные сплетни. «Киперман обеспечивал Веру большими благами. По сути, как это выглядело: в Киеве ее в сопровождении охранников и с мигалками довозили до самолета, она пересаживалась в бизнес-класс до Москвы. А здесь ее ожидало простое такси, без охраны, и ехала Вера «колымить». У Кипермана сыграла ревность! А кто знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью, по райдеру ей полагался один охранник, особенно это необходимо было в регионах. На этаже всегда должен был присутствовать секьюрити. Это было оправданно. А Михаил всегда просил номер охранника, чтобы ему набрать и спросить, все ли у Веры хорошо. В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него, поэтому, как мне кажется, и случился развод. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью. Это очень удобно», — рассказал Кирилл Чибисов в интервью «МК».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Microsoft начала продавать восстановленные консоли Xbox Series X по сниженным ценам
Microsoft начала продавать восстановленные консоли Xbox Series X по
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи
Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи
15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с героями зарубежных и отечественных фильмов
15 работ от мастера коллажей, создавшего безумную киновселенную с
Сергей Жигунов сбросил десятки килограммов
Сергей Жигунов сбросил десятки килограммов
Юлианна Караулова первую брачную ночь провела с другим мужчиной
Юлианна Караулова первую брачную ночь провела с другим мужчиной
Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили
Among Us подверглась сильным DDoS-атакам, серверы отключили
Геймпад Xbox Elite не занял высоких мест в голосовании за лучший контроллер
Геймпад Xbox Elite не занял высоких мест в голосовании за лучший
Слух: Microsoft может возродить франшизу Age of Mythology
Слух: Microsoft может возродить франшизу Age of Mythology
Александр Семчев не хочет общаться с внучкой
Александр Семчев не хочет общаться с внучкой
Полина Гагарина поделилась фото в пикантном платье в свой юбилей
Полина Гагарина поделилась фото в пикантном платье в свой юбилей
DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно
DLC для Split Second на Xbox сейчас можно забрать бесплатно

Топ на сегодня

62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
62-летняя сестра Нагиева пожаловалась на нехватку денег
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Регина Тодоренко рассказала о боли во время второй беременности
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Ольга Бузова заявила что друзья вытирают о нее ноги
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Алена Хмельницкая заступилась за сбежавшую артистку
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует
Инсайдер: игра по «Мандалорец» (The Mandalorian) существует

Еще по теме

Вера Брежнева устроила красочный день рождения для младшей дочери
15-летняя дочь Веры Брежневой заговорила о свадьбе
Дочь Веры Брежневой продолжает экспериментировать со своим внешним видом (ФОТО)
У Веры Брежневой появилась сестра-близнец