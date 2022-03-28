Вера Брежнева ставит карьеру выше семьи

Бывший муж Веры Брежневой рассказал о ней. В середине нулевых артистка вышла замуж за олигарха Михаила Кипермана, которому впоследствии родила дочь Сару. Прожив в браке шесть лет, супруги развелись. Поговаривают, что разрыв пары произошел из-за увлечения блондинки своим продюсером Константином Меладзе. По словам продюсера Кирилла Чибисова, работавшего с Брежневой много лет назад, между ней и Киперманом часто возникали недопонимания. Бизнесмен хотел, чтобы артистка сидела дома и занималась бытом, в то время как она мечтала стать звездой и покорить большую сцену. «Я вам так скажу: это просто и понятно. Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена — это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях случались постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. Это была его позиция как мужчины, поэтому у Веры с ним был договор», — поделился Чибисов с журналистами.Вера Брежнева Поговаривают, что будучи в браке за олигархом, Брежнева тайно встречалась с Константином Меладзе, за которого вышла замуж в 2015 году. Супруги предпочитают не комментировать подобные сплетни. «Киперман обеспечивал Веру большими благами. По сути, как это выглядело: в Киеве ее в сопровождении охранников и с мигалками довозили до самолета, она пересаживалась в бизнес-класс до Москвы. А здесь ее ожидало простое такси, без охраны, и ехала Вера «колымить». У Кипермана сыграла ревность! А кто знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью, по райдеру ей полагался один охранник, особенно это необходимо было в регионах. На этаже всегда должен был присутствовать секьюрити. Это было оправданно. А Михаил всегда просил номер охранника, чтобы ему набрать и спросить, все ли у Веры хорошо. В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него, поэтому, как мне кажется, и случился развод. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью. Это очень удобно», — рассказал Кирилл Чибисов в интервью «МК».