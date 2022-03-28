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Влад Соколовский поработал курьером и доставил обеды одиноким пенсионерам

Влад Соколовский поработал курьером и доставил обеды одиноким пенсионерам
30-летний певец Влад Соколовский, недавно ставший отцом второй раз, принял участие в благотворительной акции. Влад Соколовский принял участие в благотворительной доставке «Дари еду». В рамках постоянной продуктовой кампании, волонтеры и звездные друзья фонда доставляют горячие обеды одиноким пенсионерам. Влад Соколовский доставил провизию пожилым жителям в одном из спальных районов Москвы. Влад известен как российский певец, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, актер. Но прежде всего это человек неравнодушный. Это был первый опыт участия Влада в доставке «Дари еду», но перечень добрых дел Соколовского на этом не заканчивается. Влад регулярно поддерживает благотворительные кампании: много лет участвует в проекте Vsem Po Sobake, недавно оказал содействие в реализации акции добрых дел "Нитью United".
Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам Первым пунктом в маршруте Влада был адрес 90-летней пенсионерки Марии Григорьевны, подопечной фонда «Дари еду», в прошлом профессиональной крановщицы с более, чем 40-летним стажем. Певец тепло пообщался с бабушкой, поинтересовался ее здоровьем, а она рассказала о своем самочувствии и переживаниях. Марии Григорьевне часто одиноко, поэтому каждый приход волонтеров для нее долгожданное и счастливое событие.  
Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам С каждым подопечным Влад поговорил, спросил о настроении. Некоторые бабушки и дедушки с приходом весны и тепла начали чаще выходить гулять и поделились этой радостью. Один мужчина после доставки как раз отправился на прогулку! Влад посоветовал пенсионерам проводить больше времени на свежем воздухе.
Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам Благотворительная доставка «Дари еду» – не разовая акция. Проект регулярно помогает столичным пенсионерам, доставляя горячие обеды и продукты питания. Волонтерами фонда зачастую становятся звезды эстрады, кино и именитые спортсмены. На данный момент география благотворительных доставок включает 7 районов Москвы, но их список постоянно расширяется.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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