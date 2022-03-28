Влад Соколовский поработал курьером и доставил обеды одиноким пенсионерам

30-летний певец Влад Соколовский, недавно ставший отцом второй раз, принял участие в благотворительной акции. Влад Соколовский принял участие в благотворительной доставке «Дари еду». В рамках постоянной продуктовой кампании, волонтеры и звездные друзья фонда доставляют горячие обеды одиноким пенсионерам. Влад Соколовский доставил провизию пожилым жителям в одном из спальных районов Москвы. Влад известен как российский певец, автор-исполнитель, музыкальный продюсер, актер. Но прежде всего это человек неравнодушный. Это был первый опыт участия Влада в доставке «Дари еду», но перечень добрых дел Соколовского на этом не заканчивается. Влад регулярно поддерживает благотворительные кампании: много лет участвует в проекте Vsem Po Sobake, недавно оказал содействие в реализации акции добрых дел "Нитью United".Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам Первым пунктом в маршруте Влада был адрес 90-летней пенсионерки Марии Григорьевны, подопечной фонда «Дари еду», в прошлом профессиональной крановщицы с более, чем 40-летним стажем. Певец тепло пообщался с бабушкой, поинтересовался ее здоровьем, а она рассказала о своем самочувствии и переживаниях. Марии Григорьевне часто одиноко, поэтому каждый приход волонтеров для нее долгожданное и счастливое событие.Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам С каждым подопечным Влад поговорил, спросил о настроении. Некоторые бабушки и дедушки с приходом весны и тепла начали чаще выходить гулять и поделились этой радостью. Один мужчина после доставки как раз отправился на прогулку! Влад посоветовал пенсионерам проводить больше времени на свежем воздухе.Влад Соколовский доставляет еду одиноким пенсионерам Благотворительная доставка «Дари еду» – не разовая акция. Проект регулярно помогает столичным пенсионерам, доставляя горячие обеды и продукты питания. Волонтерами фонда зачастую становятся звезды эстрады, кино и именитые спортсмены. На данный момент география благотворительных доставок включает 7 районов Москвы, но их список постоянно расширяется.