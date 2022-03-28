Weird West «ушла на золото», игра на этой неделе будет в Game Pass





Разработчики из студии WolfEye объявили, что проект Weird West «ушел на золото». После нескольких переносов даты релиза игры, разработчики теперь уверены, что она выйдет 31 марта. Релиз Weird West назначен на всех актуальных игровых платформах — на Xbox One, Xbox Series X | S и PC после выхода игра сразу станет доступна в Game Pass.

Напомним, что Weird West рассказывает историю нескольких героев на Диком Западе, где игрокам предстоит встречаться не только с обычными врагами, но и с различными фантастическими существами. Заявлено, что каждый игрок сможет выбрать свой стиль прохождения Weird West, а многие действия игроков будут иметь последствия.

Ниже можно посмотреть больше 40 минут геймплея Weird West, который недавно опубликовали разработчики.

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