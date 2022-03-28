Зарубежным судам предложили отказывать в заходе в порт при незаконном лове рыбы
21:57 Автор: Наталия Васильева
Законопроект: № 95610-8
Правительство предложило наделить капитанов морских портов полномочием отказывать иностранным судам в заходе в порт в случае, если оно включено в список судов, занимающихся рыболовством с нарушением установленных правил и требований. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.
Законопроект разработан для реализации положений Соглашения о мерах государства порта по предупреждению и ликвидации незаконного и нерегулируемого промысла от 22 ноября 2009 года. Документ разрешает отказывать иностранным судам в заходе в морской порт, если установлено, что они занимались незаконным промыслом, в том числе включены в список судов, занятых связанной с таким промыслом деятельностью. Он был ратифицирован Федеральным законом от 8 декабря 2020 года.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 79 Кодекса торгового мореплавания РФ, которые позволят капитану морского порта отказывать иностранному судну в заходе в порт, если оно включено в список судов, занимающихся рыболовством с нарушением установленных правил и требований, в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Исключения предлагается сделать, если судно терпит бедствие или находится в чрезвычайной ситуации, а также при необходимости проведения проверки данного судна в порту.
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Также законопроектом предлагается установить запрет на оказание услуг в морском порту юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями судам, включенным в список занимающихся рыболовством с нарушением правил. Исключения могут составить услуги, связанные с обеспечением безопасности мореплавания и предотвращением загрязнения морской среды.
Законопроект также предусматривает внесение изменений в статью 81 закона о морских портах, регламентирующую госконтроль в порту. Ее предложено дополнить положением о том, что проверка иностранных судов проводится федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, который проводит госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.
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