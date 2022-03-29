15 примеров, когда люди нашли способ, как развеселить себя и окружающих даже во время серьёзной работы
Работа — это важный и ответственный труд, и когда выполняешь свои профессиональные задачи, нужно обязательно быть максимально серьёзным… Но это не точно! Оказывается, иногда даже директорам хочется устроить розыгрыш для своего коллектива, а уж работникам только дай повод отвлечься на что-нибудь забавное и внезапное. Может, общий смех и веселье делают работу ещё продуктивней? Давайте проверим!
Коллега изготовил кольчугу из подручных офисных материалов
В этот Хэллоуин решил надеть на работу самый предсказуемый костюм
Подобрал для своего рабочего пространства двери
Работаю электриком, оставил сюрприз для тех, кто потом сюда заглянет
Когда в офисе появился неожиданный персонаж
Коллега заказал себе кресло-мешок. Когда кресло привезли, коллеги не было на месте, и мы не могли пройти мимо.
Кажется, среди нас появился коварный офисный похититель
На работе у жены сегодня был день костюмов
Директор по продажам уехал, но оставил сюрприз для всех, кто попробует зайти в его кабинет
Когда все ушли домой, я везде наклеил смешные глаза
Каждый раз, когда мне приходит посылка, я получаю электронное подтверждение
Обычно там просто снимок этикетки с посылки, но сегодня на фото был курьер!
Любовь к розыгрышам в этом офисе просто процветает
Кассир в нашем местном магазине всегда улыбается
Каждый год мы стараемся придумать для шефа что-нибудь особенное
Вот так иногда делает мой учитель
Наконец-то выбрали работника года!
Что ж, кажется, поднять настроение себе и другим — очень даже важная рабочая задача!