15 примеров, когда люди нашли способ, как развеселить себя и окружающих даже во время серьёзной работы

Работа — это важный и ответственный труд, и когда выполняешь свои профессиональные задачи, нужно обязательно быть максимально серьёзным… Но это не точно! Оказывается, иногда даже директорам хочется устроить розыгрыш для своего коллектива, а уж работникам только дай повод отвлечься на что-нибудь забавное и внезапное. Может, общий смех и веселье делают работу ещё продуктивней? Давайте проверим!

Коллега изготовил кольчугу из подручных офисных материалов

В этот Хэллоуин решил надеть на работу самый предсказуемый костюм

Подобрал для своего рабочего пространства двери

Работаю электриком, оставил сюрприз для тех, кто потом сюда заглянет

Когда в офисе появился неожиданный персонаж

Коллега заказал себе кресло-мешок. Когда кресло привезли, коллеги не было на месте, и мы не могли пройти мимо.

Кажется, среди нас появился коварный офисный похититель

На работе у жены сегодня был день костюмов

Директор по продажам уехал, но оставил сюрприз для всех, кто попробует зайти в его кабинет

Когда все ушли домой, я везде наклеил смешные глаза

Каждый раз, когда мне приходит посылка, я получаю электронное подтверждение

Обычно там просто снимок этикетки с посылки, но сегодня на фото был курьер!

Любовь к розыгрышам в этом офисе просто процветает

Кассир в нашем местном магазине всегда улыбается

Каждый год мы стараемся придумать для шефа что-нибудь особенное

Вот так иногда делает мой учитель

Наконец-то выбрали работника года!

Что ж, кажется, поднять настроение себе и другим — очень даже важная рабочая задача!