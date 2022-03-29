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Аккаунт недели. Телеграм-канал о моде и кинематографе

Аккаунт недели. Телеграм-канал о моде и кинематографе

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале Яны Лукиной Superficial Space Cadet — о моде и кино, красных дорожках и образах знаменитостей.

Кто

Яна Лукина — редактор отдела моды журнала Vogue. До этого она занимала аналогичную должность в "РБК Стиль", работала в изданиях в The Blueprint и Tatler. Лукина комментирует моду и кино на разных медийных площадках. Ее мнение о костюмах в картине Луки Гуаданьино "Невероятная" можно услышать в одном из выпусков подкаста A-One. В другом подкасте "Виноваты звезды", о жизни селебрити, поп-культуре и астрологии, Лукина выступает соведущей, а в подкасте "Успешный успех" Лукина вместе с коллегами из глянца рассуждает, как строить карьеру и избегать выгорания.


О чем

Телеграм-канал Superficial Space Cadet (10 тысяч подписчиков) Яна Лукина создала в 2018 году. В своих публикациях она подробно комментирует красные дорожки кинофестивалей и разбирает удачные (или не очень) образы знаменитостей. Один из последних примеров — церемония вручения премии "Оскар-2022". Так, про образы Умы Турман, Кристен Стюарт и Зендаи создательница канала написала: "Кто-нибудь уже пошутил, что один из главных трендов вечера — back to the office?". В своем канале журналистка также иронично комментирует глянцевые обложки, новости мира моды и светской хроники.

Для кого

Для всех, кто хочет быть в курсе светской моды и топовых образов селебрити. А также для любителей fashion, films, and other F words. По крайней мере, так сама Лукина описывает свой канал.



Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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