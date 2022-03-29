Цеков оценил идею жителей ЛНР провести референдум о присоединении к России

14:46 Автор: Мария Федорова

Луганская и Донбасская народные республики сами определят, как и с кем строить свое будущее, заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Так он прокомментировал News.ru предложение жителей ЛНР провести референдум о присоединении к России.

В воскресенье, 27 марта, глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с иностранными журналистами не исключил возможности провести референдум по вопросу вступления республики в состав России. Он подчеркнул, что народ сам выскажет мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию.

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Цеков поддержал слова главы республики, отметив, что нет смысла вмешиваться в их дела и что-то «подсказывать». «Если республика решит остаться независимой, — останется. Если республика решит проводить референдум по вхождению в состав России, а правильнее сказать — по воссоединению с Россией, то проведут», — сказал он.

Сроки проведения референдума будут обсуждаться. Многое зависит от стабилизации обстановки в Донбассе, к тому же точный прогноз о его проведении нельзя дать из-за серьезности вопроса, заключил парламентарий.

Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников также считает, что ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в Россию, если оно не противоречит их конституциям. Он отметил, что Москва признала их суверенитет. Однако, по его словам, сейчас неподходящий момент для проведения референдума о вхождении Луганской народной республики в состав России, потому что все еще «решается судьба на фронте».





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