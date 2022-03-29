Часы ангела на апрель 2022 года

Вадим Карасев

Ежедневные молитвы, обращенные к ангелам-хранителям, помогают в трудную минуту. В апреле 2022 ода каждый может призвать на помощь своего хранителя. Обратившись к нему в так называемые часы ангела.

Искренние молитвы, идущие от самого сердца, помогают обрести счастье и найти выход из сложной ситуации. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взывать к ангелам в определенное время суток, чтобы помощь пришла незамедлительно. Честность и желание измениться в лучшую сторону помогут обрести покровительство Высших Сил.

1 апреля: в пятницу ангелу молятся с 0:5 до 07:00, прося поддержки в начале апреля для выполнения запланированных дел.

2 апреля: сегодня у ангела с 07:20 до 07:55 просят помощи в выполнении данных ранее обещаний.

3 апреля: сегодня у ангела-хранителя с 07:19 до 08:02 просят помощи, чтобы выбрать верный путь и не оступиться под натиском эмоций.

4 апреля: понедельник начинают с обращения к ангелу. С 07:07 до 07:57 его просят поддержки в делах и уверенности в своих силах.

5 апреля: с 07:32 до 08:19 к ангелу взывают, чтобы избавиться от негатива и не копить обид.

6 апреля: найти выход из тупика и увидеть новые перспективы получится. Если заручиться поддержкой ангела. Ему молятся с 08:12 до 08:5.5

7 апреля: в четверг с 08:29 до 09:16 с ангелом общаются и просят обретения счастья в личной жизни.

8 апреля: сегодня с 09:15 до 10:15 у ангела просят исполнения заветной мечты.

9 апреля: найти потерянную вещь получится, если с 09:11 до 09:51 обратиться к ангелу с искренней молитвой о помощи.

10 апреля: сегодня с 19:12 до 19:52 ангела просят послать вещий сон, чтобы разобраться в происходящем и найти ответы на волнующие вопросы.

11 апреля: с 10:10 до 10:45 ангела призывают на помощь, чтобы он оградил от зла и дурных помыслов завистников.

12 апреля: молитва, адресованная хранителю с 10:16 до 10:56, поможет найти в себе силы для обретения внутренней свободы от зависимостей.

13 апреля: кошмарные сновидения сойдут на нет, если заручиться поддержкой ангела и попросить у него помощи с 20:00 до 21:00.

14 апреля: сегодня с 06:00 до 07:00 у ангела просят помощи в вопросах, связанных с финансами.

15 апреля: без труда запоминать новые знания и успешно сдать необходимые экзамены поможет молитва, обращенная к ангелу с 07:45 до 0:31.

16 апреля: в этот день с 11:22 до 12:12 у ангела просят помощи в делах, связанных с деловой средой.

17 апреля: исцелиться от недугов или окрепнуть после болезни поможет поддержка ангела-хранителя. Ему молятся с 08:50 до 09:35.

18 апреля: с 09:40 до 10:30 ангела просят защиты для преодоления козней со стороны недоброжелателей.

19 апреля: отпустить страхи и оставить отжившее прошлое за спиной поможет поддержка ангела-хранителя. Ему молятся с 09:21 до 10:13.

20 апреля: с 11:15 до 11:58 ангелу молятся, чтобы поскорее найти работу мечты или начать путь по карьерной лестнице.

21 апреля: с 09:50 до 10:45 к ангелу обращаются, чтобы укрепиться в вере и не потакать привычкам, разрушающим духовный рост.

22 апреля: сегодня с 11:15 до 12:00 с ангелом общаются, прося помощи в налаживании взаимоотношений с подрастающим поколением.

23 апреля: ангела с 10:55 до 11:40 просят поддержки в дальнем пути и защиты от любых неприятностей.

24 апреля: обрести уверенность в завтрашнем дне и не пасовать перед временными трудностями поможет поддержка хранителя. К нему обращаются с молитвой с 10:15 до 10:57.

25 апреля: сегодня ангелу молятся с 11:45 до 12:45, чтобы попросить поддержки в новых начинаниях.

26 апреля: с 11:50 до 12:40 ангелу молятся, прося у него помощи в возвращении одолженных средств.

27 апреля: справиться с работой и завершить второй месяц весны на позитивной ноте поможет ангел. Его призывают на помощь с 12:30 до 13:20.

28 апреля: сегодня ангелу с 13:10 до 14:10 рассказывают о своих победах и благодарят за помощь.

29 апреля: с 13:40 до 14:35 с ангелом общаются, прося прощения за неблаговидные поступки.

30 апреля: последний день апреля — время благодарственных молитв. С ангелом общаются с 14:50 до 15:50, честно рассказывая не только о победах, но и о промахах, просят наставлений и знаков, показывающих путь к успеху.