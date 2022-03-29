Дана Борисова призналась, что рада санкциям

45-летняя ведущая Дана Борисова согласилась на отечественные препараты. Скандальная звезда решилась на новое бьюти-преображение. Телеведущая перешла на препарат, произведенный в России. Звезда программы «Армейский магазин» — частая гостья салонов красоты. Дана испытывает на себе самые разные процедуры: от способствующих похудению до избавляющих от морщин. Она не побоялась буквально «заморозить» проблемные места при помощи криполиполиза, но потом отправилась к пластическому хирургу. На фоне сложной обстановки в мире ряд государств ввел антироссийские санкции. Вместе с тем некоторые компании прекратили поставки в страну филлеров и ботокса. Дану не расстроил этот факт. Она решила довериться отечественным препаратам для поддержания своей красоты. Сегодня она отправилась к косметологу, чтобы опробовать российский аналог.Дана Борисова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» Борисова примерила повседневный аутфит. Она предстала в черном свитере в белый горошек и широких джинсах. Дана собрала длинные волосы, а лицо оставила максимально естественным. Она легла на кушетку, а специалист рассказала, что ее клиентке предстоит курс ботулинотерапии препаратом «Релатокс». Сама Дана посчитала, что стоит порадоваться ограничениям, введенным другими странами, так как теперь у россиян есть возможность опробовать отечественный продукт. «Неделю начала с похода к косметологу. Как хотите, но отчасти, наверное, стоит порадоваться, что в связи с санкциями у нас появится возможность проводить процедуры качественными отечественными препаратами. Результат ничуть не хуже заграничного диспорта и ботокса, особенно в руках у талантливого и мегаобученного специалиста», — сказала Дана. Еще в середине марта аналитик индустрии красоты Елена Москвичева объяснила, что из России исчезнет ботокс, а на замену ему придут местные аналоги. Эксперт предположила, что популярность будут набирать ботулотоксины, похожие на ботокс. «Мы останемся без ботокса, но у нас будет «Релатокс» и «Миатокс». Это два хороших российских ботулотоксина, которые работают не хуже и оценены врачами достаточно высоко. Но сейчас ботулотоксинов в целом будет поменьше, потому что российские компании не рассчитывали на то, что рынок так быстро и так хорошо для них расчистится», — приводит слова Елены «Вечерняя Москва».