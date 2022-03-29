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Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы

Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
20-летний тиктокер Даня Милохин купил квартиру в центре столицы и уже перебрался в новое жилье. Блогер Даня Милохин переезжает в новую квартиру. Сообщается, что звезда соцсетей приобрел недвижимость в центре Москвы. Сам Милохин пока не поделился информацией о покупке, однако уже начал публиковать фото из нового места жительства. В гости к Дане уже успели прийти его друзья, в том числе и коллега из TikTok-дома «Дрим Тим» Аня Покров.
Даня Милохин О приобретении недвижимости блогером сообщило издание People Talk со ссылкой на Telegram-канал. Напомним, в прошлом году Даня Милохин приобрел свой первый автомобиль Mercedes-Maybach, стоимость которого составила 10 миллионов рублей. 20-летний блогер похвастался покупкой в микроблоге.
Даня Милохин «Вот и машинка», — написал он тогда. Несмотря на приобретение дорогого автомобиля, ранее Даня признавался, что не обладает финансовой грамотностью и не может распоряжаться деньгами. Так, он платил водителю 20 тысяч рублей в день. Напомним, что детство Дани прошло в детском доме. Папа Милохина не был готов к семейной жизни и бросил семью. После ухода отца мама Дани начала злоупотреблять алкоголем, в результате чего в семье возникли денежные проблемы, и мать Дани была вынуждена отдать мальчика и его брата Илью в детский дом, где будущий блогер провел десять лет, после чего в подростковом возрасте его усыновили приемные родители. Это дало Дане возможность начать карьеру в TikTok-доме.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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