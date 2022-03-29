Дмитрию Диброву с женой друзья устроили потрясающий сюрприз на годовщину свадьбы

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва, Полина показала, какой подарок они получили на кружевную свадьбу. Известный телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина счастливы в браке уже 13 лет. Они официально зарегистрировали отношения в 2009 году в Грибоедовском ЗАГСе. Друзья знаменитой пары решили устроить для них сюрприз. Полина Диброва призналась, что потеряла дар речи, когда вошла в дом. Такого огромного количества цветов модель еще не получала. Теперь она наслаждается ароматом более 4 тысяч роз.Полина Диброва с сыном Федей «Мы шагнули в 14й год нашей семейной жизни ярко ❤️Фото: найди Федю ❓ В таких цветах могут потеряться сразу три ребёнка и собака 😅 Дом подобного не видел: 13 лет - 13 фантастических корзин с розами 🌹 Когда я вошла в дом, руки затряслись. Кстати, роз там по числу дней в браке ✨ более 4000 тысяч 🌈Сюрприз запомнится навсегда 🙏🏻 Спасибо наши дорогие друзья 💫» — написала супруга телеведущего. Кстати, Дмитрий Дибров познакомился со своей женой в Ростове-на-Дону. Полина Наградова тогда принимала участие в конкурсе красоты. Между ними завязался роман, который развивался стремительно. В 19 лет модель стала супругой телеведущего, которому на тот момент было 49 лет. Пару никогда не смущала разница в возрасте.Полина Диброва Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы воспитывает троих общих детей. В 2010 году модель впервые стала мамой. Она родила сына Александра. В 2013 году в семье произошло пополнение. На свет появился мальчик Федор. А в 2015 году модель подарила супругу еще одного сына. Наследника назвали Ильей. К слову, Дмитрий Дибров — многодетный отец. От первого брака у него есть сын. Сейчас Денису 37 лет. Телеведущий не интересуется судьбой своего первенца. Дмитрий Дибров не общается с ним уже больше 15 лет. Во втором браке у шоумена родилась дочь. Лада живет во Франции. В январе 2019 года девушка впервые стала мамой. У нее появилась на свет дочь Мия.