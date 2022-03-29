Дочь Иосифа Пригожина рассказала о своей беременности

25-летняя дочка продюсера Иосифа Пригожина, Даная прокомментировала слухи. Девушка отреагировала на новость о своей беременности, прозвучавшую в эфире недавнего выпуска ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В программе сообщили, что Даная готовится в первый раз стать мамой. Якобы по этой причине наследница продюсера оставила работу в Москве и поселилась с мужем Евгением в подмосковном коттедже, который арендует ее семья. На природе дочь Пригожина чувствует себя гораздо лучше и уже занимается подбором одежды для будущего ребенка, утверждали редакторы передачи. Данаю подобные сплетни возмутили до глубины души. Она подтвердила, что действительно оставила столицу, при этом подчеркнула, что не находится в интересном положении.Иосиф Пригожин с дочерью - фото из нашего архива - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» «Лично я где-то давала подобные интервью (о беременности)? Ответ: «Нет». И вообще, что плохого в загородном доме? Чистый и свежий воздух! Свой двор! Никаких неадекватных соседей. Бассейн, баня, спортзал. Все есть. Я всю сознательную жизнь мечтала об этом! Не любила никогда центр!», — заявила наследница продюсера. Столь резкая реакция Данаи на слухи о собственной персоне понятна – девушке хватило скандала, разгоревшегося вокруг ее свадьбы. Как известно, торжество прошло 3 марта. Пышного праздника молодожены не устраивали и ограничились скромной росписью и ужином в ресторане в кругу близких. Правда, среди гостей не появился Пригожин, сказавшийся очень занятым. Продюсер и раньше говорил, что не хочет идти на свадьбу дочери, поскольку там ему придется столкнуться с бывшей женой и ее нынешним супругом, а это чревато скандалом. В итоге он под благовидным предлогом отказался, пообещав отдельно встретиться с Данаей и ее мужем.