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Долгожданная Crusader Kings III вышла на Xbox и сразу в Game Pass

Долгожданная Crusader Kings III вышла на Xbox и сразу в Game Pass


Сегодня состоялся релиз игры Crusader Kings III на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5. Игроки с консолями Xbox имеют возможность играть в новый проект по подписке Game Pass сразу после релиза.

Напомним, что Crusader Kings III — это глобальная стратегия в реальном времени, которая вышла на PC в сентябре 2020 года. Игра получила отличные отзывы от критиков, став одной из самых высокооцененных стратегий за последние годы. Сейчас рейтинг Crusader Kings III на Opencritic в 91 балл из 100, при этом 99% критиков рекомендуют проект.

Crusader Kings III

Теперь примерить на себя роль средневекового правителя в признанной критиками стратегической ролевой игре Crusader Kings III от Paradox Development Studio можно и на консолях!
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После релиза Crusader Kings III на PC некоторые игроки ругали проект за высокий порог входа. Создатели игры отмечают, что для консольной версии сделали более понятным обучение, а управление проще за счет использования геймпада.


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По материалам: newxboxone

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