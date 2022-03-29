Джим Райан рассказал об играх, которые попадут в аналог Game Pass для Playstation





Сегодня Sony объявила, что перестраивает свою подписку Playstation Plus под новые реалии. Теперь, начиная со второго уровня подписки Playstation Plus, игроки получат доступ к библиотеке игр, получив нечто вроде Game Pass. Заявлено, что на старте в подписке будет больше 400 игр, и руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан прокомментировал в интервью gamesindustry, какие именно это будут проекты.

На данный момент Sony не раскрывает полный список игр, которые попадут в Playstation Plus. Но, по словам Райана, это будут и «инди-игры и AAA-проекты». Что касается крупных проектов, руководитель игрового направления Sony обещает игры многих известных издателей. По его словам, на данный момент полный список игр не называется, поскольку переговоры с издателями и студиями еще идут.

Что касается эксклюзивов Sony — они тоже будут в подписке, но не на старте. Джин Райан не уточнил, через какое время после релиза та или иная игра Sony попадет в подписку. Однако он отметил, что на старте их ждать не стоит. Райан говорит, что сейчас для Playstation нет смысла добавлять новинки на релизе, поскольку это может привести к снижению дохода от этих игр или к снижению качества самих игр.

В том же интервью Джин Райан говорит, что подписки — это важная часть игрового бизнеса уже сейчас, но он не верит, что это «будущее игр».