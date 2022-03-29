Евгения Медведева снялась обнаженной для мужского журнала

Вадим Карасев

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в откровенной съемке для российского мужского журнала Maxim и появилась на обложке апрельского номера.

Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель, — говорится на обложке с фотографией фигуристки. Съемка для обложки журнала прошла в бассейне.





Евгения Медведева

Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу, — говорится в анонсе номера.





Евгения Медведева на обложке

В фотосессии Медведева позировала в красном раздельном купальнике, а также топлес в черном бикини.

В последнее время олимпийская чемпионка привлекла к себе внимание благодаря телешоу "Танцы на льду", где выступала вместе с популярным тиктокером Даней Милохиным. Самая молодая пара проекта быстро стала популярной, а видео их выступлений собирало миллионы просмотров. Медведевой и Милохину приписывали роман, и они сами подогревали эти слухи: например, целовались и обнимались на проекте. Однако публично свои романтические отношения оба отрицают.

Ксения Смирнова