Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгения Медведева снялась обнаженной для мужского журнала

Евгения Медведева снялась обнаженной для мужского журнала

Фигуристка Евгения Медведева приняла участие в откровенной съемке для российского мужского журнала Maxim и появилась на обложке апрельского номера.

Евгения Медведева. Наше сердце сделало четверной аксель, — говорится на обложке с фотографией фигуристки. Съемка для обложки журнала прошла в бассейне.


Евгения Медведева

Женя Медведева — двукратная чемпионка мира по катанию при помощи коньков. Но теперь она продала коньки и купила абонемент в бассейн, где мы и сделали эту серию снимков. Заодно искупались по ее абонементу, — говорится в анонсе номера.


Евгения Медведева на обложке

В фотосессии Медведева позировала в красном раздельном купальнике, а также топлес в черном бикини.

В последнее время олимпийская чемпионка привлекла к себе внимание благодаря телешоу "Танцы на льду", где выступала вместе с популярным тиктокером Даней Милохиным. Самая молодая пара проекта быстро стала популярной, а видео их выступлений собирало миллионы просмотров. Медведевой и Милохину приписывали роман, и они сами подогревали эти слухи: например, целовались и обнимались на проекте. Однако публично свои романтические отношения оба отрицают.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель
В Call of Duty: Vanguard можно играть бесплатно на протяжении 2 недель
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Microsoft: Нет планов по добавлению Resident Evil Village в Game Pass
Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной мнопогопользовательской игрой
Слух: Everwild от Rare может быть крупномасштабной
Как вели бы себя знаки зодиака, если бы были кошками
Как вели бы себя знаки зодиака, если бы были кошками
В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат «Беби-Абилимпикс»
В Волгоградской области пройдет первый профориентационный чемпионат
Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе
Отар Кушанашвили прошелся по Светлане Лободе
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Даня Милохин обзавелся недвижимостью в центре Москвы
Чулпан Хаматова вернется в Россию, кода деньги закончатся
Чулпан Хаматова вернется в Россию, кода деньги закончатся
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются популярностью
Почему сайты с полезными советами и лайфхаками пользуются
Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня
Официально: Apex Legends обновят до Xbox Series X | S уже сегодня
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
В Minecraft на Xbox Series X | S начала появляться трассировка лучей
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о своей беременности
Дочь Иосифа Пригожина рассказала о своей беременности

Топ на сегодня

Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
Анонсирована ролевая игра One Piece Odyssey, релиз в этом году
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как объяснить маленькость своего урожая
15 овощей и фруктов от начинающих садоводов, которые не понимают, как
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Ксения Собчак прокомментировала скандал на премии «Оскар»
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Елизавета Боярская вышла на связь и рассказала, что делала целый месяц
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а с няней
Младший внук Марии Шукшиной, как оказалось, живет не с родителями, а

Еще по теме

Евгения Медведева устроила эротическую фотосъемку
Фигуристка Медведева включена в состав тренировочных групп на ЧР
Генеральный директор ФФККР Коган уверен в том, что Евгения Медведева выступит на ЧР
Фигуристка Медведева сменила произвольную программу на "Анну Каренину"