Евгения Медведева устроила эротическую фотосъемку
Сегодня, 09:40
22-летняя фигуристка Евгения Медведева разделась для популярного мужского для журнала «Maxim». Серебряный призер Олимпийских игр, Евгения Медведева снялась для апрельской обложки журнала «Maxim». Евгения позировала в бикини красного цвета. Фигуристке облокотилась на стену, слегка придерживая себя руками, и игриво улыбнулась. «Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова!» — заверила Евгения.
Евгения Медведева на обложке Maxim Главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков отметил: «Женя вела себя вполне профессионально. Мы собрались до съемки, обсудили все нюансы: стиль, степень обнажения, макияж, одежду, свет. Мы стремимся к тому, чтобы в голове у каждого конечная история была готова». «Женя — спортсменка, и вообще клиент хороший, потому что дисциплинированная, умеет слушать, выполнять поставленную задачу, терпеть — физически довольно непросто, съемки длятся несколько часов. Но Женя молодец, все сделала! Наша общая с ней задумка полностью состоялась», - цитирует Маленкоа Sport24.
Евгения Медведева Поклонники спортсменки восхитились откровенными снимками. «Какая прелесть, восторг, статуэточка», «Крошка, полегче», «Челюсть мою подберите, пожалуйста», «Женя умеет удивлять», «Женя, это пожар!», «Вау, Женя, невероятно сексуальная красотка!», — подчеркнули фолловеры. Бывший муж Татьяны Навки высказался о пикантных снимках. «Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Молодец, растет, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин», — сказал Александр Жулин сайту Sport24.
По материалам: z-aya