Евгения Медведева устроила эротическую фотосъемку

22-летняя фигуристка Евгения Медведева разделась для популярного мужского для журнала «Maxim». Серебряный призер Олимпийских игр, Евгения Медведева снялась для апрельской обложки журнала «Maxim». Евгения позировала в бикини красного цвета. Фигуристке облокотилась на стену, слегка придерживая себя руками, и игриво улыбнулась. «Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова!» — заверила Евгения.Евгения Медведева на обложке Maxim Главный редактор журнала MAXIM Александр Маленков отметил: «Женя вела себя вполне профессионально. Мы собрались до съемки, обсудили все нюансы: стиль, степень обнажения, макияж, одежду, свет. Мы стремимся к тому, чтобы в голове у каждого конечная история была готова». «Женя — спортсменка, и вообще клиент хороший, потому что дисциплинированная, умеет слушать, выполнять поставленную задачу, терпеть — физически довольно непросто, съемки длятся несколько часов. Но Женя молодец, все сделала! Наша общая с ней задумка полностью состоялась», - цитирует Маленкоа Sport24.Евгения Медведева Поклонники спортсменки восхитились откровенными снимками. «Какая прелесть, восторг, статуэточка», «Крошка, полегче», «Челюсть мою подберите, пожалуйста», «Женя умеет удивлять», «Женя, это пожар!», «Вау, Женя, невероятно сексуальная красотка!», — подчеркнули фолловеры. Бывший муж Татьяны Навки высказался о пикантных снимках. «Жене тоже когда-то надо было начинать подобные движения. Всё правильно делает. Молодец, растет, пора уже. Скоро и замуж, и детей заводить. Умничка, люблю красивых женщин», — сказал Александр Жулин сайту Sport24.