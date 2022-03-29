Fast & Furious: Crossroads скоро уберут из продажи навсегда





Разработчики игры Fast & Furious: Crossroads из Slightly Mad Studios объявили, что вскоре гоночный проект по фильмам «Форсаж» уберут из продажи. Произойдет это уже 29 апреля на всех игровых платформах, в том числе уберут из продажи в Microsoft Store, где она доступна для Xbox One. Помимо самой игры, удалят возможность покупки DLC.

Игроки, которые приобрели Fast & Furious: Crossroad до 29 апреля, смогут и дальше загружать проект из цифровых магазинов и играть в него. Отметим, что в Microsoft Store игра для Xbox продается за $49,99.

Несмотря на именитых разработчиков (создателей Project CARS), игра Fast & Furious: Crossroad провалилась и не получила положительной критики — ни от игроков, ни от журналистов. У нее на Opencritic оценка в 38 баллов из 100, только 4% критиков рекомендуют игру.

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