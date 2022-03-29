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Группа Scorpions изменила слова песни Winds of Сhange в поддержку Украины

Группа Scorpions изменила слова песни Winds of Сhange в поддержку Украины

Участники группы Scorpions изменили слова своего хита Winds of Change во время выступления в Лас-Вегасе и поддержали Украину.

Вместо слов "идя по берегу Москвы-реки в парк Горького" музыканты спели "а теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина".

Изменения в тексте песни зрители встретили аплодисментами. В этот момент на экране за музыкантами появились слова об Украине, а также сине-желтый символ мира, а участник коллектива Клаус Майне перед началом выступления высказался в поддержку Украины. На сцене он появился с гитарой синего и желтого цвета.


Ранее Украину поддержали и на церемонии награждения победителей кинопремии "Оскар", где прошла минута молчания.

Против военной спецоперации выступили некоторые российские музыканты — Моргенштерн добавил в новый клип аудиодорожку с сообщением матери своего музыканта из Украины, а Земфира добавила в новое видео нарезку с кадрами военных действий.

Рэпер Оксимирон также провел концерт в поддержку Украины и направил все вырученные средства на гуманитарную помощь пострадавшим в ходе конфликта.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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