Ида Галич намекнула на роман с блогером Стасом Круглицким

Вадим Карасев

О романе Иды Галич с блогером Стасом Круглицким, который прославился в соцсетях благодаря смешным роликам про Сантану Новикову, заговорили еще в феврале, но публично никто из них эти слухи не комментировал. Наконец Галич затронула эту тему на радиошоу "Русские перцы", куда ее пригласили в связи с премьерой мультфильма "Финник" (она озвучивает одного из героев) и расспрашивали о личном:

Я не могу давать комментарии на эту тему. Заманили меня на тему "Финника", чтобы потрындеть о моей личной жизни,

— ушла Галич от ответа.

Ведущие подкололи гостью, отметив, что Стас Круглицкий "хорош собой". Этого Ида отрицать не стала и ответила:

Я присмотрюсь тогда к нему.

На днях Галич и Круглицкий вместе посетили премьеру фильма "Финник". Также в одном из недавних интервью Ида призналась, что весна у нее "проходит по-особенному" и это связано с некой романтической историей. Фолловеры Иды уверены, что таким образом она намекает на отношения именно со Стасом.









Стас Круглицкий

О романе блогеров начали ходить слухи после того, как их поклонники заметили, что оба часто лайкают и комментируют посты друг друга. Кроме того, на страницах Иды и Стаса в соцсетях появились фотографии из путешествия по Италии, сделанные в одних и тех же местах, из чего подписчики сделали вывод, что они отдыхали вместе.

Ида Галич и Стас Круглицкий, известный также как Stas Prosto Klass, знакомы не первый год. Ранее Галич была замужем: в 2020 году она развелась после двух лет брака с Аланом Басиевым, от которого у нее есть сын Леон. О личной жизни Круглицкого практически ничего не известно, блогер лишь упоминал, что в его жизни три раза были серьезные отношения, однако до свадьбы дело не дошло.





Ида Галич и Алан БасиевМаргарита Дорошевич