Яна Рудковская трясется за свои капиталы

Продюсер Яна Рудковская выразила свои опасения по поводу доллара. Об укреплении рубля сегодня высказалась и Яна Рудковская. «⚡️ Доллар ниже 88 рублей, евро — ниже 96 на старте торгов биржи. Сейчас так жалею, что в пик не продала! Ну что думаете, будет еще падать?» — обратилась жена Евгения Плющенко к подписчикам.Яна Рудковская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории Российской Федерации» Большинство фанатов заверили продюсера в том, что эта тенденция продолжится. «Будет падать и падать», «Рухнет в ноль», «Мало того, он вообще никому нужен не будет», «Прошла эпоха доллара», — отметили фолловеры. Вместе с тем доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский высказал мнение, что курс рубля может снизиться в случае принятия решения о полном торговом эмбарго в отношении России, включая энергоносители, а также вывода России из долларовых расчетов. При этом улучшение ситуации с Украиной и возвращение иностранного бизнеса поможет доллару удержаться до начала апреля, цитирует Казанского «Прайм».